Край на политическата блокада: Косовският парламент беше конституиран

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Край на политическата блокада: Косовският парламент беше конституиран
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Косовският парламент беше конституиран днес, след като избра косовския сърбин Ненад Рашич, лидер на Гражданска инициатива "За свобода, справедливост и оцеляване“ (GI SPO), за заместник-председател на косовския парламент, съобщи косовският вестник "Коха диторе".

Той бе подкрепен от 71 депутати, против бяха девет, а 24- ма "въздържал се"

Рашич, който е министър на общностите и завръщането на Косово в оставка, беше избран за пети и последен заместник-председател на косовския парламент. Останалите четирима - три от най-големите парламентарно представени партии и един от бошняшката общност в Косово, бяха избрани на 26 август.

По конституция петият заместник-председател трябва да е от сръбската общност в Косово, но нито един от предложените до момента кандидати не получи необходимата подкрепа – 61 гласа в 120-местния парламент.

Косово изпадна в дълбока политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари. След вота нито една от партиите не получи мнозинство от 61 гласа в 120-местния парламент, поради което никой от представените кандидати за председател на парламента не събра достатъчна подкрепа и работата на институцията блокира. Почти седем месеца след изборите и след 57 неуспешни опита за конституирането на парламента на 26 август за негов председател беше избран Димал Баша от управляващото Движение "Самоопределение", както и четирима от петимата заместник-председатели.

Впоследствие работата на парламента отново беше блокирана заради липсата на избран пети заместник-председател от сръбската общност в Косово. Депутатите от албанското мнозинство отхвърлиха кандидата от най-голямата партия на косовските сърби "Сръбска листа", което доведе до обжалване пред Конституционния съд, който замрази по-нататъшни решения на парламента до 30 септември.

На 30 септември, когато временната мярка изтече, Конституционният съд излезе с решение, че конституирането на парламента не е приключило, тъй като все още не е избран заместник-председател от сръбската общност. В решението на Съда се посочва, че парламентът трябва да бъде конституиран в рамките на 12 дни, считано от деня на публикуване на съдебното решение, което стана на 8 октомври.

След парламентарните избори през февруари най-голямата партия на косовските сърби – "Сръбска листа" – получи 9 от запазените 10 места за сръбската общност в Косово, а последното, десето място беше заето от гражданската инициатива "За свобода, справедливост и оцеляване“ (GI SPO) на Ненад Рашич – съответно от самия него.

#Косово #Парламент

