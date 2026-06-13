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Крал Чарлз Трети отличи актрисата Хелън Мирън за приноса ѝ към Великобритания

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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крал чарлз трети отличи актрисата хелън мирън приноса великобритания
Снимка: БГНЕС/Архив
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Хелън Мирън, една от най-уважаваните актриси в света, беше отличена от крал Чарлз Трети за значителния ѝ принос към Великобритания, съобщава Асошиейтед прес.

80-годишната актрисата беше обявена за "Почетен спътник" – една от най-престижните награди, които кралят може да присъди на граждани на Великобритания и на страните от британската общност, като броят на носителите ѝ е ограничен до 65 души.

Приемането на Мирън в групата, в която са още британският природозащитник Дейвид Атънбъро, канадската писателка Маргарет Атууд и бившият британски премиер Гордън Браун, беше един от акцентите в най-новото връчване на почести от Чарлз.

Почестите, чиято цел е да възнаградят хора за приноса им към Великобритания, се връчват два пъти годишно на знаменитости и на обикновени хора – веднъж на Нова година, а след това през юни, по повод рождения ден на краля. Почти 1200 души получиха отличия по повод рождения ден на краля гази година.

Хелън Мирън е изиграла множество класически роли в театъра – както в Националния младежки театър, така и в Кралската Шекспирова компания от 60-те години насам – преди да спечели роли във филми като "Дългият Разпети петък", "Екскалибур" и "Лудостта на крал Джордж".

През 2007 г. тя спечели "Оскар" за най-добра актриса за ролята си във филма "Кралицата", проследяващ живота на покойната Елизабет Втора след смъртта на принцеса Даяна през 1997 г.

Въведена през 1917 г. от крал Джордж V, наградата "Почетен спътник" се присъжда на хора, които са дали значителен принос към изкуствата, науката, медицината или правителството в продължение на дълъг период от време. Те остават членове до смъртта си, след което се добавя заместник. Вероятно ще бъде обявен нов член в следващия списък с почести през новата година след смъртта в четвъртък на Дейвид Хокни, един от най-популярните британски художници от миналия век.

Сред останалите отличени в петък е британската авторка Джулия Доналдсън, която миналата година изпревари писателката на "Хари Потър" Дж. К. Роулинг като най-продавания автор в историята на Великобритания с над 50 милиона продадени книги по целия свят. Тя беше удостоена с титлата "дама" – женският еквивалент на "сър" – за заслуги към литературата, титла, която самата Мирън получи през 2003 г.

#крал Чарлз III #крал Чарлз Трети #отличие #Хелън Мирън #награда

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