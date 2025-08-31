Красимир Милошев се завърна в Локомотив София

Красимир Милошев отново е футболист на Локомотив (София), съобщиха от пресслужбата на клуба. Юношата на тима подписа договор до лятото на 2026 година.



Милошев дебютира едва на 16 години за първия отбор и записа 168 мача и 6 гола с „червено-черната“ фланелка. Бившият юношески национал изкара едногодишен престой в катарския Ал Маркия, а сега се завръща у дома.

„Ръководството на "Локомотив" пожелава на Краси много здраве, щастие и радостни моменти в любимия клуб!“, написаха от клуба.