Кремонезе уволни треньора си ден след победата над Парма

Кремонезе остана без старши треньор, след като ръководството на италианския втородивизионен клуб освободи Марко Джампаоло.

Решението е доста изненадващо, тъй като идва само ден след убедителната победа с 2:0 над Парма в турнира за Купата на Италия. Преди това Кремонезе елиминира и Сампдория, но представянето на тима в началото на сезона в Серия „Б“ е далеч от очакваното.

Кремонезе загуби и двата си мача от първенството до момента, като все още няма отбелязан гол и е с отрицателна голова разлика 0:4.

Джампаоло застана начело на отбора през март, но не успя да изпълни основната си задача — да спаси Кремонезе от изпадане от Серия „А“. След края на миналия сезон тимът се завърна във второто ниво на италианския футбол.

Ръководството на клуба все още не е обявило кой ще бъде наследникът на 58-годишния специалист.