Крепостта "Царевец" светна в червено по случай Световния ден на сърцето

Крепостта "Царевец" във Велико Търново светна в червено по случай Световния ден на сърцето – 29 септември, който бе отбелязан 25-ти път тази година.

Инициативите за 2025 г. бяха обединени под мотото "В ритъма на сърцето", а глобалната цел на Световната сърдечна федерация е да бъдат предотвратени милиони случаи на преждевременна смърт, причинени от сърдечно-съдовите заболявания, съобщиха от Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ), което традиционно се включва в световната инициатива с разнообразни активности във все повече населени места.

Целта е да се насочи вниманието на хора от всички възрасти към физическата активност като един от основните фактори за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания.