ИЗВЕСТИЯ

Крепостта "Царевец" светна в червено по случай Световния ден на сърцето

Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Денят се отбелязва за 25-ти път

Царевец - червено - световен ден на сърцето
Снимка: БТА
Крепостта "Царевец" във Велико Търново светна в червено по случай Световния ден на сърцето – 29 септември, който бе отбелязан 25-ти път тази година.

Инициативите за 2025 г. бяха обединени под мотото "В ритъма на сърцето", а глобалната цел на Световната сърдечна федерация е да бъдат предотвратени милиони случаи на преждевременна смърт, причинени от сърдечно-съдовите заболявания, съобщиха от Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ), което традиционно се включва в световната инициатива с разнообразни активности във все повече населени места.

Целта е да се насочи вниманието на хора от всички възрасти към физическата активност като един от основните фактори за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания.

# крепостта "Царевец" #кардиология #световен ден на сърцето #Велико Търново

"Нов живот за Ротондата": Представиха идеи за обновяване на площада пред софийската Централна гара
"Нов живот за Ротондата": Представиха идеи за обновяване на площада пред софийската Централна гара
До следващото лято Плевен да няма режим на водата – цел на премиера Желязков
Чете се за: 03:35 мин.
„Топлофикация" публикува графика за спирането на топлата вода в „Дружба" 2
Чете се за: 01:20 мин.
Кметът на столичния район „Възраждане" Станислав Илиев напуска „Спаси София"
Чете се за: 01:55 мин.
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
Чете се за: 01:30 мин.
Удвоени са водните количества от шахтовите кладенци „Долна Митрополия"
Чете се за: 02:30 мин.

