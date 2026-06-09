Кристъл Палас е близо до назначението на Пиер Саж за наследник на Оливер Гласнер

Кристъл Палас е постигнал принципно споразумение с Пиер Саж за поста старши треньор на отбора, съобщават британските медии. Лондонският клуб води финални преговори с Ланс относно компенсацията за освобождаването на френския специалист.

Очаква се Саж да подпише договор до лятото на 2029 година, като в контракта ще бъде включена и опция за удължаването му с още един сезон.

Французинът се превърна във фаворит за поста, след като Андони Ираола пое Ливърпул. Кристъл Палас търси нов наставник, след като Оливер Гласнер реши да не подновява договора си, който изтича в края на юни.

Назначението на Саж идва след един от най-успешните периоди в историята на клуба. Под ръководството на Гласнер "орлите“ спечелиха първите големи трофеи в историята си, сред които Купата на Англия, "Къмюнити Шийлд“ и Лигата на конференциите.

От своя страна Пиер Саж също се радва на впечатляващи успехи. През изминалия сезон той изведе Ланс до исторически триумф в Купата на Франция – първи голям трофей в историята на клуба. Освен това тимът беше сред основните конкуренти на Пари Сен Жермен в битката за върха в Лига 1.

Специалистът е познат със системата си с трима централни защитници – схема, която Гласнер успешно наложи в Кристъл Палас. В Ланс Саж демонстрира и способност да изгражда атакуващ и ефективен отбор, дори когато неговият тим не доминира във владението на топката.

Макар да няма опит като старши треньор във Висшата лига, ръководството на Кристъл Палас вярва, че французинът притежава необходимите качества, за да продължи възходящото развитие на отбора и да надгради постигнатото през последните сезони.