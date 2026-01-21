БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кристен Бел отново ще е водеща на Актьорските награди на САЩ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Още
Запази
кристен бел отново водеща актьорските награди сащ
Снимка: Архив/БГНЕС

Гилдията на екранните актьори и Американската федерация на телевизионните и радио артисти, съюзът, който връчва годишните Актьорски награди на САЩ, обяви, че Кристен Бел ще бъде водеща на наградите на 1 март, предаде Асошиейтед прес.

Въпреки че церемонията често е преминавала без водещ, Кристен Бел беше първата им водеща през 2018 г. и се завърна отново миналата година.

"Всеки път ми харесваше да водя шоуто, така че беше лесно решение да се върна за трети път", посочи Бел в изявление, цитирано от АП. "Това, за което съм най-развълнувана, е фактът, че ще правя това, което всеки актьор прави най-добре... ще пея."

"Нетфликс" отново ще предава на живо наградите от Shrine Auditorium & Expo Hall в Лос Анджелис.

Лентата "Битка след битка" доминира номинациите за Актьорските награди на САЩ, като революционната сага на режисьора Пол Томас Андерсън получи рекордните седем номинации. Другите номинирани ленти са "Грешници", "Хамнет", "Върховният Марти" и "Франкенщайн".

„Завръщането на Кристен като водещ е като приветстване на член на семейството", отбеляза Джон Брокет, изпълнителен продуцент на наградите, цитиран от АП.

#Кристен Бел #церемония #награди

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен
4
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия...
Сняг, дъжд и поледици в сряда
5
Сняг, дъжд и поледици в сряда
Тръмп: Бог много се гордее със свършената от мен работа
6
Тръмп: Бог много се гордее със свършената от мен работа

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
3
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Любопитно

Зоологическата градина в Мюнхен ще получи две панди от Китай
Зоологическата градина в Мюнхен ще получи две панди от Китай
Фестивал на светлината в Лондон (СНИМКИ) Фестивал на светлината в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
Полярно сияние в небето над Европа Полярно сияние в небето над Европа
Чете се за: 00:55 мин.
Със съвременни технологии учени "съживяват" графити от античния град Помпей Със съвременни технологии учени "съживяват" графити от античния град Помпей
Чете се за: 03:32 мин.
Защо морските слонове в парк в Калифорния привличат хиляди хора (СНИМКИ) Защо морските слонове в парк в Калифорния привличат хиляди хора (СНИМКИ)
Чете се за: 02:40 мин.
"Космически часовник" разкрива историята и потенциалното бъдеще на ландшафта "Космически часовник" разкрива историята и потенциалното бъдеще на ландшафта
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Обмяната на левове: Тонове монети в банките от началото на януари
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ