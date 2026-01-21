Кристен Бел отново ще е водеща на Актьорските награди на САЩ

Гилдията на екранните актьори и Американската федерация на телевизионните и радио артисти, съюзът, който връчва годишните Актьорски награди на САЩ, обяви, че Кристен Бел ще бъде водеща на наградите на 1 март, предаде Асошиейтед прес.

Въпреки че церемонията често е преминавала без водещ, Кристен Бел беше първата им водеща през 2018 г. и се завърна отново миналата година.

"Всеки път ми харесваше да водя шоуто, така че беше лесно решение да се върна за трети път", посочи Бел в изявление, цитирано от АП. "Това, за което съм най-развълнувана, е фактът, че ще правя това, което всеки актьор прави най-добре... ще пея."

"Нетфликс" отново ще предава на живо наградите от Shrine Auditorium & Expo Hall в Лос Анджелис.

Лентата "Битка след битка" доминира номинациите за Актьорските награди на САЩ, като революционната сага на режисьора Пол Томас Андерсън получи рекордните седем номинации. Другите номинирани ленти са "Грешници", "Хамнет", "Върховният Марти" и "Франкенщайн".