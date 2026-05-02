Кристиан Димитров: Това е една от най-сладките титли

Кристиан Димитров сподели емоциите си след като Левски триумфира с шампионската титла, подчертавайки колко значим е успехът за клуба и феновете.

Столичани стигнаха до трофея с домакински успех над ЦСКА 1948 с минималното 1:0.

„Много специален момент. Всеки левскар знае през какво е преминал през тези 17 години. Може би това е една от най-сладките титли в Левски. В какво състояние беше клубът - откъде тръгнахме, къде стигнахме. През лятото да направим една добра подготовка и да атакуваме турнирите“, сподели той.

Бранителят изтъкна ролята на колектива като основен фактор за успеха през сезона.