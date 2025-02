Кристиан Нвачукву смени Ботев Пловдив с Шефийлд

Ботев Пловдив осъществи изходящ трансфер часове преди финала за Суперкупата на България. „Канарчетата“ останаха без една от основните си фигури малко преди края на трансферния прозорец в Европа. Цветовете на „жълто-черните“ повече няма да защитава Кристиан Нвачукву, който вече ще показва на какво е способен в Шефийлд Юнайтед, където бе продаден.

United can confirm the acquisition of young Nigerian winger Christian Nwachukwu from Bulgarian side Botev Plovdiv.