Кристиан Пулишич и Адриен Рабио ще отсъстват за Миналн заради контузии

Халфът на Милан и националния отбор на САЩ Кристиан Пулишич може да пропусне почти месец поради контузия, съобщи ESPN.

27-годишният американец е контузил подколянното си сухожилие при победата на САЩ над Австралия и ще се подложи на подробен преглед в клубния си тим Милан.

Националният отбор на САЩ завърши наравно 1:1 с Еквадор в приятелски мач на 11 октомври, след което победи Австралия с 2:1. Във втория мач той беше заменен в 31-ата минута.

Халфът може да пропусне мачовете от Серия А срещу Фиорентина, Пиза, Аталанта, Рома и Парма.

Пулишич е отбелязал 6 гола и е дал 2 асистенции в 8 мача за Милан през сезон 2025/26. 27-годишният Пулишич е в основата на страхотния старт на Милан в Серия А, като бе избран за играч на септември в италианското първенство.

Адриен Рабио вероятно също ще липса от игра за около месец. Контузията му е по-сериозна, отколкото Милан предполагаше. Полузащитникът се завърна от мача с националния отбор на Франция, страдайки от мускулен проблем. Тестовете потвърдиха наличието на лезия на прасеца на левия крак и състоянието ще бъде оценено отново след 10 дни.

Лекарите с оптимистична нагласа смятат, че той може да се оправи за около две седмици, но Sky Sport Italia, и вестник "Екип" предупреждават, че най-вероятният сценарий е минимум месец, преди да се възстанови напълно.

Рабио оказа огромно влияние върху халфовата линия на Милан, откакто пристигна от Олимпик Марсилия в деня на крайния трансферен срок, така че сега Макс Алегри трябва да направи промени. Според първоначалните информации, Лофтъс-Чийк би трябвало да получи тази роля срещу Фиорентина този уикенд.

Милан, който е на 3-о място след шест изиграни кръга в Серия А с 13 точки, приема Фиорентина в неделя (19-и октомври) от 21.45 часа.