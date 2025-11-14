БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кристиано Роналдо получи първия си червен картон за Португалия при загубата от Ирландия

Звездата на иберийците ще иска да забрави този мач час по-скоро.

Кристиано Роналдо
Снимка: БТА
Република Ирландия победи Португалия с 2:0 в мач от предпоследния 5-и кръг на квалификациите за световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г. Звездата на иберийците Кристиано Роналдо получи първия си червен картон с националната фланелка в своя 226-и мач.

Португалия ще чака домакинството си на Армения, за да може да намери място на световното първенство.

Ирландците се бранеха през по-голямата част от мача, но издебнаха шансовете си през първото полувреме и с два гола на Трой Парът взеха солиден аванс.

В 60-ата минута Роналдо бе изгонен след намесата на ВАР заради удар срещу Дара О'Шей без топка, което ще го лиши от възможността да играе в предстоящия мач с Армения.

Португалия остава на първата позиция в група "F" с 10 точки, но е само на две пред втория Унгария и на три пред Ирландия. Армения е в дъното с 3 точки.

