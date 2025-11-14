Кристиано Роналдо получи първия си червен картон за Португалия при загубата от Ирландия

Република Ирландия победи Португалия с 2:0 в мач от предпоследния 5-и кръг на квалификациите за световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г. Звездата на иберийците Кристиано Роналдо получи първия си червен картон с националната фланелка в своя 226-и мач.

Португалия ще чака домакинството си на Армения, за да може да намери място на световното първенство.

Ирландците се бранеха през по-голямата част от мача, но издебнаха шансовете си през първото полувреме и с два гола на Трой Парът взеха солиден аванс.

В 60-ата минута Роналдо бе изгонен след намесата на ВАР заради удар срещу Дара О'Шей без топка, което ще го лиши от възможността да играе в предстоящия мач с Армения.

Португалия остава на първата позиция в група "F" с 10 точки, но е само на две пред втория Унгария и на три пред Ирландия. Армения е в дъното с 3 точки.