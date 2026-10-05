Крит оценява щетите след лошото време

Днес започна процедурата по оценка и регистриране на обширните щети, които остави след себе си силното лошо време в Крит, като разширена правителствена делегация е преминала на острова за среща с отговорните органи и оглед на засегнатите райони.

В правителствената делегация участват министърът на инфраструктурата и транспорта Христос Димас, министърът на климатичната криза и политиката за защита Еванджелос Турнас, заместник-министърът на земеделското развитие и храните Янис Андрианос, заместник-министърът на климатичната криза и политиката за защита Костас Кацафадос и генералният секретар по възстановяване на природни бедствия и държавна помощ Петрос Камбурис.

Първата спирка на правителствената делегация са офисите на Областната администрация на Крит, където се провежда среща с участието на представители на местната администрация и съответните органи. В центъра на вниманието е регистрирането на щетите, оценката на ситуацията и координацията на действията за възстановяване на инфраструктурата и подкрепа на пострадалите.

Веднага след това правителствените служители ще извършат огледи на засегнатите райони на Милопота, Иерапетра и Оропедо Ласитио, за да получат представа за мащабите на разрушенията и нуждите, които са възникнали.

Процесът на оценка идва в момент, когато картината от много райони на Крит остава особено трудна, с тежки разрушения в културите, селското и провинциалното дорожество, инфраструктурата и населени места.

Особено драматична е ситуацията в Оропедо Ласитио, където големи площи са превърнати в езеро, а тонове селскостопански продукти са заровени под вода и кал.

Според първоначалните оценки щетите по картофените култури надхвърлят 80%, докато по зеленчуковите култури достигат приблизително 50%. Първоначалните оценки показват, че са унищожени над 3.000 тона картофи, като загубите при зеленчуковите култури също са значителни.

За производителите бедствието засяга не само тазгодишната реколта, но и доходите през следващите месеци.

„Съкрушени сме, понесохме щетите от Даниел, загубихме всичко. Те трябва да дойдат и да ни помогнат", казва производител на картофи.

Както обясняват фермерите, културите, които са били готови за продажба, вече са под вода, селскостопански машини и оборудване също са понесли тежки щети.

"Цялото поле е езеро, зеленчуците и картофите са във вода. Говорим за реколта, трябва да чакаме до следващата година. Как ще покрием задълженията си", споделя производител, искайки незабавна държавна подкрепа.

Кметът на Оропедо Ласитио Георгиос Атанасакис говори за непоправими щети, подчертавайки, че е необходима финансова помощ, за да може пострадалите да се възстановят.

Разрушенията не се ограничават до селскостопанските култури. Според първоначалните оценки на Областната администрация на Крит почти 50% от пътната инфраструктура е понесла щети, което допълнително затруднява достъпа на производителите до културите им.

Характерна е ситуацията в района на Ферми, където свързването на Иерапетра и Ситея е понесло значителни разрушения. Движението е прекратено и екипите са призовани да предприемат действия за възстановяване на пътя.

Конкретното разрушение оказва влияние и върху туристическата дейност, тъй като в района се намират много хотелски комплекси. За преминаването от Иерапетра към хотелските комплекси в района на Кампо Агия Фотини, маршрут с дължина около 15 - 20 километра вече може да се превърне в маршрут от около 90 километра през Ситея.

Възстановяването на конкретния пътен участък изисква значителни средства и мащабни проекти, като Областната администрация е призована да се активизира веднага преди следващия туристически сезон.

Ситуацията остава тежка и в планинския Милопотамо, където пътища и мостове са понесли щети, докато свлачища продължават да създават проблеми при движението.

Ситуацията с пътната мрежа е довела и до спиране на функционирането на училищни звена в засегнатите райони, тъй като въпреки подобряването на метеорологичните условия, преминаванията все още се считат за опасни.

Особено сериозни са разрушенията в района на Зонианос, където големи количества вода и наносни материали причиняват проблеми на пътища, мостове и инфраструктура.

Големи загуби се регистрират и в окръг Ираклион, особено в лозарството в районите на Пророк Илия, Арханес и Педиада.

Размерът на разрушенията на целия остров се очаква да бъде изяснен в следващите дни, като огледите и регистрирането на щетите вече са на преден план.

Правителството е поставило като спешни приоритети оценката на разрушенията, възстановяването на основната инфраструктура и подкрепата на гражданите, фермерите и животновъдите.

В същия контекст се движеше и интервенцията на премиера Кириакос Мицотакис, който акцентира, че след защитата на човешкия живот, подкрепата на пострадалите е следващият приоритет, докато предвиди присъствието на правителствена делегация в Крит за координация на регистрирането и възстановяването.

Репортаж: Георгиос Ламбракис, Георгиос Пападакис,

Статия, написана от ERTNews, първоначално публикувана на 5 октомври 2026

Снимка: АНТОНИС ЗОУРИДАКИС/EUROKINISSI