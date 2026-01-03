БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Димитър Пенев почина
Чете се за: 00:35 мин.
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 00:30 мин.
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кукери дефилираха по Самоводската чаршия във Велико Търново

Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Кукери дефилираха по Самоводската чаршия във Велико Търново
Във Велико Търново за първи път кукери сурвакари прогониха злите сили и наричаха за здрава, чиста и благодатна година. Снощи на площада пред историческата "Царевец" те изпълниха характерните за Сурва древни мистични обреди за прогонване на злото.

Днес от емблематичната занаятчийска улица - "Самоводската чаршия", кукерската група дефилира до центъра на града.

Обичаят беше пресъздаден от групата от село Мещица, която съхранява традицията повече от 100 години. В нея участват над 50 души - момчета и мъже от всички възрасти.

Стотици наблюдаваха на живо ритуалите, които кукерите пресъздадоха, а дефилето изпълни с хора улиците на Велико Търново.

Още от: Общество

Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след репортаж на БНТ
Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след репортаж на БНТ
Илия Лингорски, БНБ: Месец януари ще бъде достатъчен период на обращение на двете валути Илия Лингорски, БНБ: Месец януари ще бъде достатъчен период на обращение на двете валути
Чете се за: 02:17 мин.
400 проверки на ден: НАП засилва контрола върху търговските обекти 400 проверки на ден: НАП засилва контрола върху търговските обекти
Чете се за: 02:30 мин.
Защо все повече шофьори - свидетели на произшествие, не биха оказали първа помощ Защо все повече шофьори - свидетели на произшествие, не биха оказали първа помощ
Чете се за: 03:07 мин.
България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода към еврото? България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода към еврото?
Чете се за: 04:07 мин.
За силата на надеждата и вярата в чудеса - през какво преминават семейства с репродуктивни проблеми За силата на надеждата и вярата в чудеса - през какво преминават семейства с репродуктивни проблеми
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Димитър Пенев почина
Димитър Пенев почина
Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след репортаж на БНТ Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след репортаж на БНТ
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията
Чете се за: 05:37 мин.
По света
Ураганен вятър във Враца повали дървета, много населениместа са без...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
И през новата година проблемът с боклука в София остава
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Венецуела иска доказателства от САЩ, че президентът Мадуро и...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Илия Лингорски, БНБ: Месец януари ще бъде достатъчен период на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
