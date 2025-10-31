БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Културни дейци ще бъдат удостоени с Почетния знак на президента за Деня на народните будители

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава

Културни дейци ще бъдат удостоени с Почетния знак на президента за Деня на народните будители
Слушай новината

В навечерието на Деня на народните будители на церемонии в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента изявени български културни дейци в областта на сценичното, музикалното и изобразителното изкуство и читалищното и академичното дело.

Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

За своя значим принос в областта на науката, образованието, културата и изкуството и по повод кръгли годишнини ще бъдат удостоени с Почетния знак на президента изявеният български художник Емил Стойчев, световноизвестният учен и културолог проф. Иван Маразов, музикантът и композитор Атанас Стоев, изявеният филолог и учен проф. Костадин Динчев, народната певица Бинка Добрева и изтъкнатият български философ и обществен интелектуалец проф. Васил Проданов.

С Почетния знак за своите изключителни заслуги ще бъдат удостоени и българският учен и историк Светлозар Елдъров, балетният артист, педагог и културен деец Бойко Неделчев, читалищният деятел Мария Златкова, изявеният български учен проф. Георги Михов и подполковник Ради Радев, дългогодишен главен диригент на Гвардейския представителен духов оркестър.

По-рано от президентския прессекретариат информираха, че в самия Ден на народните будители - 1 ноември, от 10:30 часа пред сградата на президентската институция ще се проведе церемония по издигане на националния флаг на България. Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще участват в церемонията, в рамките на която държавният глава ще приеме строя на Националната гвардейска част. Администрацията на президента ще отвори врати за граждани, а президентът Радев и вицепрезидентът Йотова ще приемат лично първите гости на „Дондуков“ 2.

#почетен знак на президента #културни дейци

Последвайте ни

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
2
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората"
3
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по...
"20 години чакахме този момент": Големият египетски музей отваря врати
4
"20 години чакахме този момент": Големият египетски музей...
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
5
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков...
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
6
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
6
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...

Още от: Култура

Творци, артисти, читалищни и научни дейци бяха отличени с наградата "Златен век" (СНИМКИ)
Творци, артисти, читалищни и научни дейци бяха отличени с наградата "Златен век" (СНИМКИ)
"Рожден ден" - най-новият български филм тръгва по кината "Рожден ден" - най-новият български филм тръгва по кината
Чете се за: 01:37 мин.
Кост от Крим пренаписва историята на неандерталците Кост от Крим пренаписва историята на неандерталците
Чете се за: 03:00 мин.
Премиерата на документалния филм "Завръщането на царя" се състоя в София Премиерата на документалния филм "Завръщането на царя" се състоя в София
Чете се за: 02:07 мин.
Вижте кои са победителите в престижния конкурс за млади певци "Опералия" Вижте кои са победителите в престижния конкурс за млади певци "Опералия"
Чете се за: 10:52 мин.
Финалът на "Опералия": В България тази вечер ще се родят нови оперни звезди Финалът на "Опералия": В България тази вечер ще се родят нови оперни звезди
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
На първо четене: Законът за защита на потребителите влиза в НС На първо четене: Законът за защита на потребителите влиза в НС
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва? Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Изтича крайният срок за помощите за отопление - подайте заявление
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
С почти 300 км/ч: Ураганът "Мелиса" взе 44 жертви
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Иран за възобновяването на ядрените опити на САЩ: Безотговорно -...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
На опашка пред Белия дом за Хелоуин (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ