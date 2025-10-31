Културни дейци ще бъдат удостоени с Почетния знак на президента за Деня на народните будители

В навечерието на Деня на народните будители на церемонии в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента изявени български културни дейци в областта на сценичното, музикалното и изобразителното изкуство и читалищното и академичното дело.

Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

За своя значим принос в областта на науката, образованието, културата и изкуството и по повод кръгли годишнини ще бъдат удостоени с Почетния знак на президента изявеният български художник Емил Стойчев, световноизвестният учен и културолог проф. Иван Маразов, музикантът и композитор Атанас Стоев, изявеният филолог и учен проф. Костадин Динчев, народната певица Бинка Добрева и изтъкнатият български философ и обществен интелектуалец проф. Васил Проданов.

С Почетния знак за своите изключителни заслуги ще бъдат удостоени и българският учен и историк Светлозар Елдъров, балетният артист, педагог и културен деец Бойко Неделчев, читалищният деятел Мария Златкова, изявеният български учен проф. Георги Михов и подполковник Ради Радев, дългогодишен главен диригент на Гвардейския представителен духов оркестър.

По-рано от президентския прессекретариат информираха, че в самия Ден на народните будители - 1 ноември, от 10:30 часа пред сградата на президентската институция ще се проведе церемония по издигане на националния флаг на България. Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще участват в церемонията, в рамките на която държавният глава ще приеме строя на Националната гвардейска част. Администрацията на президента ще отвори врати за граждани, а президентът Радев и вицепрезидентът Йотова ще приемат лично първите гости на „Дондуков“ 2.