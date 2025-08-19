БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Кузманов отпадна в първия кръг в София

Двама българи с "уайлд кард" вчера стартираха с победи в основната схема

димитър кузманов пребори четвъртфинал простейов
Българинът Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира от сериите "Чалънджър 75" в София с награден фонд 91 250 евро, който се провежда на червените кортове на базата на Българския национален тенис център в Борисовата градина.

Поставеният под номер 7 Кузманов беше елиминиран от квалификанта Франко Ронкадели (Уругвай) след 6:3, 3:6, 1:6 след 2:18 часа игра.
Така Кузманов, който е 263-и в световната ранглиста, допусна пето поражение в последните си шест мача във веригата "Чалънджър" след финала в Роаян (Франция) през юни.

Двама българи с "уайлд кард" вчера стартираха с победи в основната схема. Националът Александър Донски отстрани в два сета поляка Даниел Михалски, а Александър Василев се справи също в два сета с руснака Иван Гахов.

