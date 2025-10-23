БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кузманов отстъпи във втория кръг на Чалънджъра в Хамбург

32-годишният българин загуби от тийнейджър, който е 227-и в световната раглиста.

Снимка: БТА
Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Чалънджър 50 в германския град Хамбург с награден фонд 54 хиляди евро.

32-годишният българин загуби от поставения под №6 в схемата Федерико Чина (Италия) с 4:6, 1:6 за малко повече от час.

18-годишният Чина, 227-и в световната раглиста, пласира 11 аса и не допусна пробив по пътя си към победата в мача, с което успя да вземе частичен реванш от Кузманов за поражението си на финала на състезание от същия ранг в Херсонисос през март.

Италианският тийнейджър взе първия сет с единствен пробив за 3:2, а във втората част направи серия от шест поредни гейма, за да триумфира.

Пловдивчанинът все пак заработи 900 евро и 4 точки за класацията на ATP, в която заема 249-ото място.

