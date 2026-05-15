КЗК обвини 7 фирми в картел при доставка на болнична храна и строителна техника

Комисията за защита на конкуренцията обвини седем фирми в участие в картелни схеми по обществени поръчки за доставка на болнична храна и на машини и оборудване за добива и строителството. По двата случая са извършени внезапни проверки в офисите на дружествата със съдебно разрешение и със съдействието на МВР, съобщиха от Комисията.

Разследванията са за евентуално манипулиране на обществени поръчки чрез координиране на цени и търговски условия. Първото производство е по сигнал на депутат Васил Пандов за установяване на картел на пазара на храни за лечебни заведения на територията на София. Според установените факти три от дружествата, участващи в обществените поръчки, са обменяли чувствителна търговска информация чрез трето лице – консултант.

Второто производство е свързано с доставки на машини и оборудване. Събраните доказателства сочат, че три предприятия са координирали поведението си при участие в търговете, включително чрез съгласуване на ценови и търговски параметри. По случая е подадено и искане за освобождаване или намаляване на санкция по програмата за освобождаване от санкции при участие в таен картел.

Компаниите имат 30-дневен срок да представят възражения и да бъдат изслушани пред КЗК, след което комисията ще се произнесе с окончателни решения. Размерът на санкциите е до 10% от оборота за предходната финансова година, като сред възможните последици е и ограничаване на правото за участие в обществени поръчки.