КЗК сезира ГДБОП за заблуждаваща реклама на „неинвазивен интелигентен глюкомер“ в интернет

Комисията за защита на конкуренцията сезира Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" за заблуждаващо рекламиране и предлагане на медицински продукт "неинвазивен интелигентен глюкомер", съобщават от комисията на сайта си.

Става дума за рекламирането и предлагането на медицински продукт с наименование "неинвазивен интелигентен глюкомер OMRON" в различни интернет сайтове.

Повод за извършване на предварително проучване е публикация, в която фирмата, оторизиран вносител на медицинска техника OMRON за България, посочва, че са зачестили сигналите на притеснени потребители относно реклами в интернет и социалните мрежи за посочения продукт, който измерва нивата на кръвна захар без убождане, без тест ленти и без болка.

Компанията твърди, че към месец май 2025 г. не съществува сертифициран и надежден медицински глюкомер, който измерва кръвна захар без убождане, както и че OMRON не произвежда и не го предлага. По думите им фалшивите реклами се разпространяват и в социални мрежи или уебсайтове с непрофесионален вид.

Към момента КЗК е установила, че за рекламирането на посочения медицински продукт са използвани сходен или идентичен снимков и текстов материал, снимки на сертификати, описания на твърдения за потенциалните качества на продуктите, описания на търговската дейност на производителя на продуктите с търговска марка "OMRON".

От достъпната информация в сайтовете не може да се установи обаче от една страна конкретният продукт и неговите функционалности, а от друга реалният онлайн търговец.

По този начин се създава възможност за реализиране на продажби на продукти със заблуждаващи характеристики с доставчици извън страната, евентуално в противоречие с приложимото законодателство, което предвижда специални изисквания по отношение на медицинските изделия, включително глюкомерите и тест лентите към тях.

Такива има към търговците, които могат да ги внасят и разпространяват на едро и дребно, включително и онлайн, което гарантира и проследимост на произхода на продуктите, легитимността на търговците/производителите, като по този начин се гарантира обществения интерес.

Комисията за защита на конкуренцията сезира ГДБОП да извърши проверка по сигнала и да предприеме съответните действия относно интернет сайтовете, на които се предлага медицинският продукт. Същевременно при събирането на достатъчно данни за нарушения в областта на конкуренцията, Комисията ще образува производство по реда на Закона за защита на конкуренцията.