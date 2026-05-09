Лъчезар Балтанов: Не приемам расизма, трябва да бъдем по-добри хора

Треньорът на Ботев Пловдив защити Антоан Конте след скандалния мач с Черно море и отчете прогреса на отбора

Лъчезар Балтанов: Не приемам расизма, трябва да бъдем по-добри хора
Старши треньорът на Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов изрази категорична позиция срещу проявите на расизъм след загубата с 0:2 от Черно море във Варна. Наставникът застана твърдо зад защитника Антоан Конте, който бе обект на обиди от трибуните.

"Опитахме се да го успокоим, той беше много афектиран. Искам да изкажа пълната подкрепа към него – от мен и от всички в клуба. Не приемам тези неща. Независимо от цвета на кожата, трябва да бъдем по-добри хора и по-толерантни“, заяви Балтанов след срещата.

Той подчерта, че подобни прояви нямат място нито в българския, нито в световния футбол, и разкри, че отборът е направил всичко възможно да овладее ситуацията, за да не се стигне до по-сериозни последствия за клуба.

Въпреки поражението, наставникът отчете сериозния напредък на „жълто-черните“ през сезона.

"Много съм доволен, защото знам откъде започнахме. Никой не очакваше да сме на това ниво. Радвам се за момчетата и за усилията на всички в клуба.“

Балтанов не пропусна да отбележи и ролята на ръководството за стабилизирането на отбора, като подчерта, че Илиян Филипов има ключов принос за развитието на клуба.

Треньорът допълни, че макар шансовете за по-предно класиране да са намалели, отборът ще се бори до последно, а също така изрази недоволство от решения на ВАР, които според него често са били в ущърб на тима.

Черно море победи Ботев Пловдив в мач с напрежение и прекъсване заради обиди
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #ПФК Черно море

