Лацио и Кремонезе разочароваха с нулево реми

Лацио и Кремонезе не успяха да се победят и завършиха 0:0 на „Олимпико“ в откриващия мач от 16-ия кръг на Серия А. Преди срещата двата тима бяха разделени от едва две точки в класирането, като „орлите“ заемаха осмото място с 23 пункта, а Кремонезе се намираше непосредствено зад тях – на 11-а позиция.

Двубоят не предложи очакваната динамика, като двата отбора заложиха на предпазлив подход и си размениха малко на брой голови положения. Общият брой на точните удари бе едва четири, а най-чистият шанс се откри пред гостите след почивката. В 52-рата минута Джейми Варди се оказа на удобна позиция в наказателното поле, но ударът му с глава премина над напречната греда.

В заключителните секунди Кремонезе остана с човек по-малко, след като Федерико Качерини получи червен картон в добавеното време. Численото превъзходство на Лацио обаче не даде резултат, тъй като до края се изиграха едва няколко минути и домакините не успяха да стигнат до победен гол.

След равенството „бианкочелестите“ пропуснаха възможността да се доближат до местата, даващи право на участие в евротурнирите, докато Кремонезе запази минималната си дистанция от съперника и остана стабилно в средата на таблицата.