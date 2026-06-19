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Ламин Ямал е все по-близо до завръщане за Испания на Мондиал 2026

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Спорт
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Луис де ла Фуенте очаква младата звезда да получи около едно полувреме игрово време срещу Саудитска Арабия

Ламин Ямал е все по-близо до завръщане за Испания на Мондиал 2026
Снимка: AP Photo
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Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте внесе оптимизъм около състоянието на Ламин Ямал преди втория мач на "Ла Фурия Роха“ от груповата фаза на Световното първенство.

Испанците се подготвят за двубоя срещу Саудитска Арабия на 21 юни, а един от основните въпроси пред щаба е доколко готов за игра е младият нападател след проблемите с подколянното сухожилие, които получи в края на сезон 2025/26.

Наставникът на европейския шампион даде положителен сигнал за състоянието на футболиста.

"Ще може ли Ямал да играе около 45 минути? Мисля, че да, нещо подобно“, заяви Де ла Фуенте, цитиран от журналиста Фабрицио Романо.

Ако прогнозите на селекционера се оправдаят, Испания ще може да разчита поне частично на една от най-големите си звезди още във втория си мач на турнира.

До момента Ямал има 26 срещи с националната фланелка на Испания, в които е реализирал шест попадения и е направил 12 асистенции, утвърждавайки се като един от най-важните играчи в състава на Луис де ла Фуенте.

#Ламин Ямал #Мондиал 2026

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