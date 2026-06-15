Ламин Ямал остава резерва в първия мач на Испания на Мондиала

Звездата на испанския национален отбор по футбол Ламин Ямал ще остане резерва в първия мач на иберийците от група "Н" на световното първенство по футбол срещу дебютанта Кабо Верде тази вечер от 19:00 часа българско време в Атланта, съобщи селекционерът на тима Луис де ла Фуенте.

18-годишният Ямал, който не е играл от април заради контузии в бедрото и в областта на аддукторите, вече е възстановен и тренира нормално, но Де ла Фуенте няма да рискува с включването му в игра от началото срещу афринаския съперник. Подобна е ситуацията и с другите двама в испанския лагер, които доскоро лекуваха травми - Нико Уилямс и Виктор Муньос.

"Добрата новина е, че Ламин е здрав. Той премина възстановителна програма и е в добра кондиция, вече тренира нормално, както и другите двама, които имаха контузии. Те са разположение, но няма да започнат в титулярния състав. Ще изчакаме да видим как се развива срещата и ще вземем решение дали да влязат и да помогнат, ако имаме нужда. Смятам, че това е най-правилното с оглед на ситуацията", заяви той.