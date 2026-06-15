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Ламин Ямал остава резерва в първия мач на Испания на Мондиала

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Спорт
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В испанския лагер не искат рискуват с една от своите звезди срещу Кабо Верде.

Джуд Белингам, Фил Фоудън, Ламин Ямал
Снимка: БТА
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Звездата на испанския национален отбор по футбол Ламин Ямал ще остане резерва в първия мач на иберийците от група "Н" на световното първенство по футбол срещу дебютанта Кабо Верде тази вечер от 19:00 часа българско време в Атланта, съобщи селекционерът на тима Луис де ла Фуенте.

18-годишният Ямал, който не е играл от април заради контузии в бедрото и в областта на аддукторите, вече е възстановен и тренира нормално, но Де ла Фуенте няма да рискува с включването му в игра от началото срещу афринаския съперник. Подобна е ситуацията и с другите двама в испанския лагер, които доскоро лекуваха травми - Нико Уилямс и Виктор Муньос.

"Добрата новина е, че Ламин е здрав. Той премина възстановителна програма и е в добра кондиция, вече тренира нормално, както и другите двама, които имаха контузии. Те са разположение, но няма да започнат в титулярния състав. Ще изчакаме да видим как се развива срещата и ще вземем решение дали да влязат и да помогнат, ако имаме нужда. Смятам, че това е най-правилното с оглед на ситуацията", заяви той.

"Това ще бъде първи мач за Кабо Верде на световни финали, така че не знаем какво точно да очакваме. Наясно сме, че те са добре структуриран тактически отбор с много здрави, мощни и бързи футболисти. Очаквам от тях да бъдат една от приятните изненади на турнира и затова ние трябва да подходим много внимателно и да покажем най-доброто от себе си. Със сигурност няма да ни е лесно, дори да стигнем до победата", каза още наставникът на испанската селекция.

#Национален отбор на Кабо Верде по футбол #Ламин Ямал #национален отбор по футбол на Испания #Мондиал 2026

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