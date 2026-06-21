Ламин Ямал сбъдна детската си мечта с първи гол на световно първенство

Испанският национал Ламин Ямал не скри емоциите си след дебютния си гол на световно първенство. 18-годишното крило се разписа при категоричната победа на Испания с 4:0 над Саудитска Арабия във втория кръг от груповата фаза на Мондиал 2026.

Футболистът на Испания откри резултата и изигра само едно полувреме, след което бе заменен по предварителен план, за да бъде предпазен след наскоро преодоляна контузия.

"Това беше планът – да изиграя едно полувреме, да си почина, но най-важното беше да помогна на отбора. Всичко се получи точно както искахме. Преднината ни позволи да си почина и да бъда съхранен“, заяви Ямал пред официалните канали на ФИФА.

Младият испанец призна, че преживява един от най-специалните моменти в живота си.

"Винаги съм мечтал да бъда на световно първенство и да отбележа гол още в първия си мач. Гледах предишния Мондиал от класната стая в училище, а сега вкарвам гол тук, пред очите на майка ми и семейството ми. Това е сбъдната мечта“, каза още той.

С попадението си Ямал се нареди сред най-младите голмайстори в историята на световните първенства. Испанецът вече заема осмо място във вечната класация, оглавявана от легендарния бразилец Пеле, който бележи на едва 17 години по време на Мондиал 1958.