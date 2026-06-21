БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ламин Ямал сбъдна детската си мечта с първи гол на световно първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

18-годишният испански талант се разписа при успеха с 4:0 над Саудитска Арабия и влезе сред най-младите голмайстори в историята на Мондиалите

Ламин Ямал сбъдна детската си мечта с първи гол на световно първенство
Снимка: AP Photo

Испанският национал Ламин Ямал не скри емоциите си след дебютния си гол на световно първенство. 18-годишното крило се разписа при категоричната победа на Испания с 4:0 над Саудитска Арабия във втория кръг от груповата фаза на Мондиал 2026.

Футболистът на Испания откри резултата и изигра само едно полувреме, след което бе заменен по предварителен план, за да бъде предпазен след наскоро преодоляна контузия.

"Това беше планът – да изиграя едно полувреме, да си почина, но най-важното беше да помогна на отбора. Всичко се получи точно както искахме. Преднината ни позволи да си почина и да бъда съхранен“, заяви Ямал пред официалните канали на ФИФА.

Младият испанец призна, че преживява един от най-специалните моменти в живота си.

"Винаги съм мечтал да бъда на световно първенство и да отбележа гол още в първия си мач. Гледах предишния Мондиал от класната стая в училище, а сега вкарвам гол тук, пред очите на майка ми и семейството ми. Това е сбъдната мечта“, каза още той.

С попадението си Ямал се нареди сред най-младите голмайстори в историята на световните първенства. Испанецът вече заема осмо място във вечната класация, оглавявана от легендарния бразилец Пеле, който бележи на едва 17 години по време на Мондиал 1958.

#Ламин Ямал #Национален отбор на Испания по футбол #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
3
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих
4
14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих
Владислав Горанов: Не бих подкрепил кандидатура на Андрей Гюров за президент
5
Владислав Горанов: Не бих подкрепил кандидатура на Андрей Гюров за...
Паметник на олимпийския шампион по вдигане на тежести Милен Добрев беше открит в село Житница
6
Паметник на олимпийския шампион по вдигане на тежести Милен Добрев...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
6
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...

Още от: Мондиал 2026

Световно първенство: Белгия - Иран (ГАЛЕРИЯ)
Световно първенство: Белгия - Иран (ГАЛЕРИЯ)
Килиан Мбапе: Тук съм, за да спечеля световното първенство Килиан Мбапе: Тук съм, за да спечеля световното първенство
Чете се за: 03:10 мин.
Жереми Доку е готов да напусне лагера на Белгия по време на Мондиала заради раждането на първото си дете Жереми Доку е готов да напусне лагера на Белгия по време на Мондиала заради раждането на първото си дете
Чете се за: 01:27 мин.
Когато Холивуд инвестира във футбола и променя играта Когато Холивуд инвестира във футбола и променя играта
Чете се за: 03:57 мин.
Елой Роом поиска статуя в Кюрасао след историческа точка на Мондиал 2026 Елой Роом поиска статуя в Кюрасао след историческа точка на Мондиал 2026
Чете се за: 01:32 мин.
Световно първенство: Испания - Саудитска Арабия (ГАЛЕРИЯ) Световно първенство: Испания - Саудитска Арабия (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

"Днес е ужас": Изнервени шофьори, километрични опашки и прегрели двигатели по пътя от и за Гърция
"Днес е ужас": Изнервени шофьори, километрични опашки и...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
30-годишен моторист загина при катастрофа в Русе 30-годишен моторист загина при катастрофа в Русе
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
От 60 цента до 45 евро: Колко струва сянката по Черноморието това лято? От 60 цента до 45 евро: Колко струва сянката по Черноморието това лято?
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Екстремни жеги в Западна Европа: Затворени училища, температурни рекорди и извънредни мерки (СНИМКИ) Екстремни жеги в Западна Европа: Затворени училища, температурни рекорди и извънредни мерки (СНИМКИ)
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Тръмп пожела "всичко добро" на Стармър: Ще подаде ли...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
На фона на мирните преговори между САЩ и Иран: Техеран настоява -...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ