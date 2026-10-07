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Латвия получи първото бойно превозно средство „Hunter“

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До 2029 г. латвийските въоръжени сили ще получат общо 84 машини

Първото военно превозно средство
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Първото бойно превозно средство „Hunter“ („Mednieks“), адаптирано за Латвия, беше предадено на Националните въоръжени сили (NBS), съобщиха на 7 октомври.

Общо Националните въоръжени сили очакват да получат 84 такива бойни превозни средства до 2029 г.

„Доставката на бойни превозни средства е важна стъпка в укрепването на отбранителните способности на Латвия. Те значително ще увеличат мобилността, защитата и огневата мощ на нашите механизирани пехотни части, както и ще улеснят сътрудничеството на Националните въоръжени сили с НАТО. Особено важно е, че латвийската отбранителна индустрия активно участва в изпълнението на тази програма: не само купуваме модерно оборудване, но и развиваме местните индустриални и технологични способности на страната“, каза министърът на отбраната Райвис Мелнис.

„Hunter“ е бойно превозно средство, базирано на познатата платформа ASCOD с верижно задвижване. Оборудването му включва броня от четвърто ниво по стандартите на НАТО, автоматично оръдие, противотанкови оръжия и картечница. Една машина може да превозва шестима военнослужещи с пълно бойно снаряжение.

Името „Hunter“ или „Mednieks“ беше избрано от военнослужещите от Механизираната пехотна бригада на Сухопътните войски, които ще бъдат основните потребители на техниката.

„Това име беше избрано, защото думата „mednieks“ е основана на латвийската митология и символизира връзката с природата, смелостта, уменията и способността да оцелееш при всякакви условия. Ловецът често е изобразяван с оръжия и други инструменти за лов, което символизира неговите способности и умения. Тази символика съответства на задачите на техниката и характера на войниците“, посочва Министерството на отбраната в обяснението си за името.

Както беше съобщено по-рано, през януари миналата година Министерството на отбраната подписа договор с испанската компания „GDELS-Santa Bárbara Sistemas“ за закупуването на 42 бойни превозни средства за Националните въоръжени сили. Договорът предвижда участие на местната индустрия в обем от поне 30% при изпълнението на поръчката. През юни същата година Министерството на отбраната удвои поръчката си с още 42 бойни превозни средства.

Подизпълнителен договор за обслужването на бойните превозни средства „Hunter“ беше подписан през септември 2025 г. Той предвижда, наред с другото, увеличено участие на местната индустрия с цел насърчаване на сигурността на доставките. Договорът за обслужване е сключен за 13 години – до 31 декември 2037 г.

Статията е написана от LSM English (Latvian Public Media) и първоначално е публикувана на 7 октомври 2026

Снимки: Gatis Dieziņš / Министерство на отбраната на Латвия

#Латвия

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