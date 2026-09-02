Лаутаро Мартинес потвърди за интереса на Барселона: Избрах да остана в Интер

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес потвърди, че Барселона действително е проявявал сериозен интерес към привличането му. Аржентинският нападател сложи край на спекулациите около една от най-обсъжданите трансферни истории от последните години и разкри защо в крайна сметка е предпочел да остане в Милано.

Мартинес говори по темата по време на церемонията Gran Galà del Calcio, като призна, че информациите за интереса от страна на каталунския клуб не са били просто слухове.

"Слуховете за Барселона бяха истина, но в крайна сметка исках да остана тук заедно с моите съотборници и нашите фенове“, заяви аржентинецът.

Нападателят подчерта силната си връзка с Интер и желанието си да продължи да преследва големи успехи с екипа на "нерадзурите“.

"За мен Интер означава гордост, щастие и желание да продължавам напред. Отново избрах да остана тук. Искам да постигна велики неща с Интер“, добави Мартинес.

Той коментира и раздялата на клуба с досегашния спортен директор Пиеро Аузилио, който имаше важна роля за привличането му в Интер.

"Много съжалявам за Аузилио. Той беше човекът, който ми даде доверие и ме убеди в проекта. Винаги ще му бъда благодарен“, каза капитанът на италианския гранд.

Лаутаро вече е сред основните символи на Интер, а решението му да остане в Милано през годините беше последвано от редица успехи на домашната сцена. Аржентинецът продължава да бъде една от водещите фигури в състава и през настоящия сезон.

Старши треньорът Кристиан Киву също изрази увереност, че капитанът му е готов за силна кампания, въпреки разочарованието от загубения финал на Световното първенство.