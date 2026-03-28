С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
ЛеБрон Джеймс и Брони Джеймс сътвориха първата асистенция между баща и син в историята на НБА

Това се случи при победата на Лос Анджелис Лейкърс над Бруклин.

ЛеБрон Джеймс и Брони Джеймс сътвориха първата асистенция между баща и син в историята на НБА
ЛеБрон Джеймс и неговият син Брони Джеймс участваха в специален момент при победата на Лос Анджелис Лейкърс над Бруклин със 116:99 като домакин в среща от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА). Двамата играчи на Лейкърс сътвориха първата асистенция между баща и син в историята на НБА. ЛеБрон подаде към Брони, който реализира тройка във втората четвърт на двубоя. ЛеБрон и Брони Джеймс са първите баща и син, играли заедно в НБА, а също така в един отбор.

„Това определено беше страхотен момент за нас и за семейството“, каза ЛеБрон Джеймс, цитиран от агенция ДПА и добави:

„Не приемам това за даденост, просто се наслаждавам на момента.“

Лука Дончич реализира 41 точки за успеха на тима от Лос Анджелис, а Остин Рийвс добави 15 от своите 26 точки в последната част, нанасяйки десета поредна загуба за гостите от Нетс. Дончич овладя и 8 борби. Словенецът вкарва поне 30 точки в рекордните в кариерата си 12 поредни мача за Лейкърс, които спечелиха за 11 път в последните си 12 срещи.

Макс Щрус отбеляза 29 точки, включително осем тройки и 8 борби, а Джарет Алън се включи с 18 точки и 10 борли при завръщането си след контузия на дясното коляно за успеха на Кливланд със 149:128 като домакин на Маями. Кавалиърс изравниха рекорда си по реализирани точки в редовното време. Еван Мобли се отчете с 23 точки и 10 борби за победата, а Джеймс Хардън завърши със 17 точки и 14 асистенции - най-доброто му постижение от пристигането от Лос Анджелис Клипърс. Победата беше пета в последните шест мача за Кливланд.

Кауай Ленард се разписа при оставащи 0.4 секунди, за да донесе победата на Клипърс над домакина Индиана Пейсърс със 114:113. Дариъс Гарланд реализира 30 точки, а Ленард вкара общо 28 за състава от Лос Анджелис, който изоставаше с 24 точки, преди да стигне до четвъртия си пореден успех.

Никола Йокич завърши с 33 точки, 15 борби и 12 асистенции, а Камерън Джонсън вкара тройка в последната минута за победата на Денвър като домакин на Юта със 135:129 в друг двубой от НБА. Джамал Мъри допринесе с 31 точки, включително 6 в заключителните 1:15 минути, а подаде и 14 асистенции, за да помогне за петия пореден успех на Нъгетс. За Джаз загубата беше осма в последните им девет срещи.

Бостън се наложи над Атланта със 109:102 като домакин след 36 точки и 7 борби на Пейтън Причард. Така Селтикс прекъснаха серията от три победи на гостите от Атланта. Джейсън Тейтъм се включи с 26 точки, 12 борби и 5 асистенции за Бостън, в чийто състав не бе Джейлън Браун.

Шей Гилджъс-Алекзандър се отчете с 25 точки за Оклахома Сити, които се възползва от серия от 22:0 през второто полувреме, за да победи гостуващия Чикаго със 131:113. Тъндър спечелиха за 13-и път в предишните си 14 двубоя, а 21 точки за успеха над Булс вкара Кейсън Уолъс.

Скоти Барнс се отличи с 23 точки и 12 асистенции за домакинската победа на Торонто над Ню Орлиънс със 119:106, Далас се наложи при гостуването си на Портланд със 100:93, Кевин Дюрант реализира 25 точки и 10 асистенции за победата на Хюстън със 119:109 като гост на Мемфис.

Голдън Стейт надделя над Вашингтон със 131:126 като домакин след 28 точки на Кристапс Порзингис.

ТОП 24

След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
1
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
2
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с...
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
3
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
Сняг изненада Перник и Радомирско
4
Сняг изненада Перник и Радомирско
Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в Рояк, отнел живота на девет души
5
Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в...
250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София
6
250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
5
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
6
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Още от: НБА

Шарлът Хорнетс прекъсна серията на Ню Йорк Никс
Шарлът Хорнетс прекъсна серията на Ню Йорк Никс
Адам Силвър обяви край на умишлените загуби в НБА Адам Силвър обяви край на умишлените загуби в НБА
Чете се за: 02:10 мин.
Бостън прекъсна серията на Оклахома, Йокич с поредно историческо постижение в НБА Бостън прекъсна серията на Оклахома, Йокич с поредно историческо постижение в НБА
Чете се за: 01:52 мин.
Джа Морант пропуска остатъка от сезона в НБА Джа Морант пропуска остатъка от сезона в НБА
Чете се за: 01:40 мин.
Шарлът разби Сакраменто в НБА Шарлът разби Сакраменто в НБА
Чете се за: 02:45 мин.
Детройт спря серията на Лос Анджелис Лейкърс Детройт спря серията на Лос Анджелис Лейкърс
Чете се за: 05:00 мин.

Водещи новини

Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред Доналд Тръмп?
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Отражението на войната в Близкия изток: Туристите вече плащат такса за гориво Отражението на войната в Близкия изток: Туристите вече плащат такса за гориво
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Агенция Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива Агенция Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Първа визита в Европа: Папа Лъв XIV пристигна в Монако Първа визита в Европа: Папа Лъв XIV пристигна в Монако
Чете се за: 00:47 мин.
По света
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Цената на нощувките: Оферти за 3330 евро в Пловдив заради музикални...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
"Часът на Земята": За 20-и пореден път отбелязваме...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
