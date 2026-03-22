Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
ЛеБрон Джеймс подобри още един рекорд в НБА

41-годишният американец изигра своя мач номер 1612 в редовния сезон в лигата.

ЛеБрон Джеймс изигра своя мач номер 1612 в редовния сезон на НБА, с което подобри рекорда на легендата на Бостън Селтик Робърт Периш и вече е едноличен лидер в историята на лигата по този показател. Това е още едно постижение за 41-годишния американец, който вече беше надминал рекорда на Винс Картър за най-много изиграни сезони в НБА (23 сезона срещу 22), след като вече беше счупил и този за отбелязани на най-много точки.

ЛеБрон започна като титуляр при гостуването на Лос Анджелис Лейкърс срещу Орландо Меджик. "Езерняците" се наложиха със 105:104. 41-годишният ветеран завърши с 12 точки, 6 борби и 4 асистенции. Най-резултатен за Лейкърс беше Лука Дончич с 33 точки, а Остин Рийвс добави 26.

"Не гледам в книгата с рекорди с мисълта: „Ще постигна това, ще постигна онова“. Просто се случва. Това не беше в списъка с неща, които исках да постигна", каза звездата на Лейкърс.

"Исках да бъда най-добрият играч в историята, да спечеля шампионата, да бъда обявен за новобранец на годината, да бъда избран за Мача на звездите, да спечеля олимпийски златен медал, да бъда MVP... Това бяха моите цели“, добави Джеймс.

