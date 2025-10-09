БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Легендата на Италия Джанлука Палиука се срещна и с кмета на Стара Загора

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
По-рано през деня световният вицешампион с тима на Италия от Мондиал 1994 в САЩ, беше специален гост на Академията на Берое в Стара Загора.

Легендата на Италия Джанлука Палиука се срещна и с кмета на Стара Загора
Снимка: БТА
Италианският вратар Джанлука Палиука посети днес Стара Загора. По време на визитата си той се срещна с кмета на община Стара Загора Живко Тодоров.

Палиука беше титуляр при победата на Италия над България с 2:1 на полуфиналите на Световното първенство в САЩ през 1994 година, в което "Адзурите" стигнаха до сребърните медали.

„Радвам се, че днес наш гост е г-н Палиука. Той е легендарен италиански вратар, който е минал през различни отбори като най-известните от тях са Болоня, Интер, Сампдория“, с тези думи кметът Тодоров откри пресконференция на спортиста с журналисти.

Той посочи, че като малък с интерес е наблюдавал играта на Палиука.

„Аз лично съм фен на Джанлука Палиука от малък, защото съм фен и на италианския национален отбор по футбол“, разкри още градоначалникът.

„Благодаря на кмета, че ни покани. Много съм щастлив да съм тук“, каза пред медиите вратарят. И допълни, че вече е имал възможността да посети школата на местния футболен клуб Берое.

По-рано през деня Джанлука Палиука, световен вицешампион със Скуадрата от Мондиал 1994 в САЩ, беше специален гост на Академията на Берое в Стара Загора. Вратарят се срещна с треньорския екип от школата и с младите таланти в нея. Палиука коментира, че по време на контакта си с младите старозагорски надежди той е видял в очите им много любопитство и щастие. И заяви, че след като преди 18 години спира да се състезава, но и до момента към него има уважение, означава, че „съм постигнал много в кариерата си“.

По време на срещата той разказа, че по времето, в което е играл, „най-важното за един вратар беше да спасяваш топката, сега също е важно да спасяваш, но треньорите изискват и да можеш да играеш и с крака“, посочи бившият футболист.

„За нас е огромна чест, че сте наш гост. Като спортист знам какво означава за всеки един млад състезател да се докосне до една легенда като вас. Това ще бъде голяма мотивация занапред за децата“, каза председателят на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности към Общинския съвет в Стара Загора Красимира Чахова.

В края на срещата легендарният вратар подари на кметът на Стара Загора Живко Тодоров специална тениска на италианския футболист Рикардо Орсолини. От своя страна Тодоров отличи Палиука с почетния знак на Стара Загора.

Гостът получи и специални подаръци от ръководството на футболен клуб Берое, сред които книга, разказваща 100-годишната история на старозагорския отбор, шал на Берое и специална тениска. В отговор на това италианецът заяви, че всички тези специални подаръци ще бъдат изложени в неговия музей, където събира всички важни за него предмети, свързани с футбола.

Посещението на италианския страж в Стара Загора е със съдействието на Кондор Спорт и част от партньорството между школите на Берое и Болоня, където Палиука е част от треньорския екип в академията. В края на август гости по партньорството бяха методисти и футболни експерти от академията на италианския клуб.

Джанлука Палиука бе специален гост по време на второто издание на конференцията FootballNext, която се състоя във вчерашния ден в София.

