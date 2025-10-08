БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лек автомобил се преобърна на "Ломско шосе" в София
Чете се за: 01:15 мин.
МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

Лек автомобил се преобърна на "Ломско шосе" в София

от БНТ , Източник: БНР
Чете се за: 00:42 мин.
Пострадали са жена и 11-годишно момиче, движението временно е спряно по околовръстния път

институт пътна безопасност увеличава броят жертвите катастрофи
Слушай новината

Лек автомобил се е преобърнал на кръстовището между булевард "Ломско шосе" и Околовръстния път на София. Сигналът за инцидента е подаден в 18:43 часа, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.

Към мястото са изпратени две линейки. Пострадали са 38-годишна жена, която е с травми на главата и едната ръка, и 11-годишно момиче. То е с комоцио и множество наранявания.

Медицинските екипи са транспортирали ранените до спешния институт "Пирогов".

От АПИ съобщиха, че заради произшествието е спряно движението по отбивката за кръговото кръстовище на Софийския околовръстен път /II-18/ за Волуяк и Монтана.

#"Ломско шосе" #София #катастрофа

