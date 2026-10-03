Лео Валта вдъхнови Финландия за обрат срещу десет от Албания

Финландия постигна важна победа в Лигата на нациите, след като обърна Албания с 2:1 пред собствена публика в среща от третия кръг на турнира. Големият герой за домакините беше Лео Валта, който отбеляза и двете попадения.

Двубоят започна отлично за гостите. Още в четвъртата минута Рей Минай намери път към финландската врата и даде ранен аванс на Албания.

Развитието на срещата обаче се промени в 22-ата минута, когато Бериша получи червен картон и остави албанците с човек по-малко.

Финландия бързо се възползва от численото си преимущество. Само четири минути след изгонването Лео Валта възстанови равенството за 1:1.

Домакините продължиха да търсят пълния обрат, а той стана факт в 71-ата минута. Отново Валта се превърна в герой за своя тим, отбелязвайки второто си попадение в срещата за крайното 2:1.

С успеха Финландия събра седем точки от първите си три мача и оглавява Група 1 на Лига C. Албания е непосредствено зад нея с шест точки, Беларус заема третата позиция с една, а Сан Марино остава на дъното без спечелена точка.