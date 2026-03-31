Леонид Шейнгезихт продължава към четвъртфиналите на двойки в Реус (Испания)

Леонид Шейнгезихт се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Реус (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Шейнгезихт и Беноа Торк (Белгия) победиха поставените под номер 3 в схемата Флоран Бакс и Фабрис Мартен (Франция) с 6:4, 6:4 за 68 минути на корта.

Двамата направиха по един пробив във всеки сет, за да стигнат до успеха. Следващите им съперници ще бъдат представителите на домакините Хави Паломар и Алваро Серано.

На сингъл Леонид Шейнгезихт премина успешно квалификациите след три победи, след като по-рано днес в спор за място в основната схема надделя над испанеца Алваро Хименес с 6:3, 6:2. Утре негов съперник ще бъде Игнасио Париска (Венецуела).

Още един българин ще участва в надпреварата. Националът на България за Купа "Дейвис" Иван Иванов ще стартира с двубой срещу квалификанта Деней Васерман (Нидерландия).