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Летището в германския град Нюрнберг е затворено заради "извънредна ситуация" във въздуха

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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летището германския град нюрнберг затворено заради извънредна ситуация въздуха
Снимка: БТА/Архив
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Летището в германския град Нюрнберг беше временно затворено заради "предполагаема извънредна ситуация във въздуха", съобщи полицейски говорител, цитиран от ДПА.

Затварянето беше обявено малко преди по разписание да кацне самолет, пристигащ от гръцкия остров Корфу. Говорител на летището каза, че машината се е приземила безаварийно, но работата на аерогарата остава нарушена, а полицията в момента е обезопасила периметъра.

Говорителят потвърди също, че самолетът е бил придружен от изтребители "Юрофайтър". Полицейски представител каза, че предполагаемата извънредна ситуация "все още е непотвърдена". Засега няма данни колко големи сили е разположила полицията на място.

Нюрнберг е вторият по големина град в южната германска провинция Бавария след нейната столица Мюнхен.

#Нюрнберг #затворено летище #извънредна ситуация

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