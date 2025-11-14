Нападателят Роберт Левандовски няма планове да напуска Барселона през следващото лято, съобщи германският журналист Флориан Плетенберг.

37-годишният футболист не обмисля отказване от футбола в близко бъдеще. Договорът на полския национал с шампиона на Испания е до 30 юни 2026 година.

Левандовски може да се пенсионира, ако ръководството на Барса не му предложи нов договор.

Опитният голмайстор премина при каталунците от Байерн Мюнхен през 2022 година, след което спечели два пъти титлата в Примера дивисион, както и веднъж купата на страната.

Сериозен интерес към поляка има от страна на Милан.