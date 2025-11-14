БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левандовски няма планове да напуска Барселона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Сериозен интерес към поляка има от страна на Милан.

Барселона - Роберт Левандовски, Ламин Ямал
Снимка: БТА
Слушай новината

Нападателят Роберт Левандовски няма планове да напуска Барселона през следващото лято, съобщи германският журналист Флориан Плетенберг.

37-годишният футболист не обмисля отказване от футбола в близко бъдеще. Договорът на полския национал с шампиона на Испания е до 30 юни 2026 година.

Левандовски може да се пенсионира, ако ръководството на Барса не му предложи нов договор.

Опитният голмайстор премина при каталунците от Байерн Мюнхен през 2022 година, след което спечели два пъти титлата в Примера дивисион, както и веднъж купата на страната.

Сериозен интерес към поляка има от страна на Милан.

#Роберт Левандовскки #Барселона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
1
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
3
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради...
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и финансист, замесени в аферата
4
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
5
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Лекари от три столични болници спасиха бременна с тежки усложнения от диабет
6
Лекари от три столични болници спасиха бременна с тежки усложнения...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Европейски футбол

Исмаил Юксек: Надявам се да мога да допринеса за победата срещу България
Исмаил Юксек: Надявам се да мога да допринеса за победата срещу България
Вили Саньол: Време е да покажем различен резултат срещу Испания Вили Саньол: Време е да покажем различен резултат срещу Испания
Чете се за: 01:30 мин.
Марк Гехи напусна лагера на националния отбор на Англия Марк Гехи напусна лагера на националния отбор на Англия
Чете се за: 01:07 мин.
Дани Олмо: Не се усеща чак толкова голямо напрежение в националния отбор Дани Олмо: Не се усеща чак толкова голямо напрежение в националния отбор
Чете се за: 01:15 мин.
Валери Владимиров дебютира за Милан Валери Владимиров дебютира за Милан
Чете се за: 01:37 мин.
Мбапе напусна лагера на Франция заради контузия Мбапе напусна лагера на Франция заради контузия
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Домът за стари хора в Поморие ще бъде затворен заради нарушения
Чете се за: 03:32 мин.
Регионални
Опозицията с остри критики към избора на Румен Спецов за особен...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков връчи държавната награда "Св. Паисий...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ