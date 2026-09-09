Левски и ЦСКА картотекираха последните си попълнения за Вечното дерби

Последното попълнение на Левски - Петко Христов, намери място в групата на "сините" за двубоя за Суперкупата на България срещу ЦСКА. Мачът е тази вечер от 18:30 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Христов има само две тренировки с тима на Хулио Веласкес, но той е водил подготовка и е играл в предсезонните мачове на доскорошния си тим Специя, като очевидно медицинските прегледи са показали, че е в добро кондиционно състояние. Не е изключено българският национал да получи и игрови минути в края на мача от испанския треньор, който обича да въвежда новите футболисти постепенно в системата си на игра.

В групата за мача е и халфът Мехди Мубарик, който доскоро се възстановяваше от контузия, но вече е на разположение на тима за срещата за трофея.

От състава отпаднаха лекуващите контузии Никола Серафимов, Радослав Кирилов, Акрам Бурас и Мустафа Сангаре.

Групата от 22 футболисти на Левски:

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров;

Защитници: Алдаир Невеш, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес;

Халфове: Гашпер Търдин, Асен Митков, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула;

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа

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Христо Янев също определи групата за Вечното дерби с Левски. Сред картотекираните попадна и последното ново попълнение Бари Котър.

Легионерът беше представен преди по-малко от 24 часа, но това не попречи на Янев да го вземе на Националния стадион "Васил Левски" за потенциален първи трофей с новия си отбор.

Групата на ЦСКА:

Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Дейвид Пастор, Андрей Йорданов, Анжело Мартино, Теодор Иванов, Диниш Алмейда, Мохамед Брахими, Жан-Филип Гбамен, Факундо Родригес, Бари Котър, Бруно Жордао, Исак Соле, Стефано Сенси, Макс Ебонг, Джеймс Ето’о, Петко Панайотов, Каталин Иту, Лео Перейра, Йоанис Питас, Леандро Годой, Жоел Цварц.