Левски и Нефтохимик постигнаха домакински победи в мъжкия волейболен елит

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
В друг мач от кръга Берое се наложи над Черно море във Варна.

Левски волейбол
Снимка: Startphoto.bg
Отборите на Левски София и Нефтохимик 2010 спечелиха лесни домакински победи във втория кръг на мъжката елитна волейболна лига.

Шампионите от Левски се наложиха над Пирин Разлог с 3:0 (25:18, 25:13, 25:19) в собствената си зала. Тодор Скримов бе лидер за "сините", като реализира 15 точки, от които четири аса. Това бе първи успех за тима на Николай Желязков, който във вторник ще гостува на хърватския Мок Мурса във втори кръг на Шампионската лига. За Левски отново не игра Гордан Люцканов, а титуляр бе младият Мартин Татаров - брат на национала Георги Татаров. Лидерът на Пирин Мариян Наков отбеляза 11 точки.

Нефтохимик 2010 надигра новака Славия с 3:0 (25:23, 25:19, 25:8). Бургазлии срещнаха отпор в първия гейм, взеха по-лесно втория, а в третия нямаха съпротива. Димитър Василев поведе бургазлии с 13 точки (2 аса), капитанът Калоян Балабанов помогна с 10. За Славия с 12 завърши Георги Костадинов. Нефтохимик е с пълен актив от първите два мача.

В най-оспорвания мач от вечерта Берое се наложи над Черно море във Варна с 3:1 (25:21, 29:31, 25:14, 25:17). Тук ключов бе вторият гейм, в който домакините се бориха до последно и изравниха след 31:29. Пламен Шекерджиев отбеляза 16 за Берое. Симеон Димитров реализира 16 за "моряците". В следващия кръг Берое приема ЦСКА в Стара Загора.

