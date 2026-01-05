ВК ЦСКА привлече Спас Байрев

Отборът на ЦСКА обяви официално трансфера на Спас Байрев преди началото на втория дял от волейболния шампионат при мъжете.

През последните години диагоналът беше част от редиците на Берое 2016 (Стара Загора), където от миналия сезон се конкурираше на поста с Велизар Чернокожев. През настоящата кампания Чернокожев получава много по-голям шанс за изява, докато Байрев получаваше по-малко игрово време.

В същото време ЦСКА изпитва проблеми именно на поста диагонал от началото на сезона, на който „червените“ разчитат на австралиеца Хеймиш Хейзълдън и младите Александър Манушев, и Деян Маринов.

Привличането на Байрев трябва да внесе малко стабилност в състава на „армейците“, които заемат третото място в шампионата със седем победи и общо 24 точки.

Първенството се подновява на 9 януари. Съставът на ЦСКА играе на 10 януари, като приема коравия тим на Дея спорт (Бургас) от 19:00 часа в зала „Васил Симов“.