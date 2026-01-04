Алекс Николов над всички, но Кучине Лубе Чивитанова загуби от Итас Трентино

Александър Николов и Кучине Лубе Чивитанова загубиха с 1:3 (22:25, 20:25, 25:21, 22:25) като гости срещу Итас Трентино Тренто в мач от 14-ия кръг на волейболното първенство в Италия, продължил час и 45 минути.

Българският национал Николов завърши с 24 точки, но Чивитанова не успя да постигне девети успех през сезона.

Алесандро Микиелето се отличи със 17 точки в полза на шампионите, които водят в класирането с актив от 35 точки. Трентинци имат 12 поредни успеха във всички турнири.

Кучине Лубе заема шеста позиция в подреждането с 10 точки по-малко.



