Алекс Николов над всички, но Кучине Лубе Чивитанова загуби от Итас Трентино

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Българският национал завърши с 24 точки, но тимът му не успя да постигне девети успех през сезона. 

солиден александър николов тъжен мач лубе
Снимка: A.S. Volley Lube Civitanova/X
Александър Николов и Кучине Лубе Чивитанова загубиха с 1:3 (22:25, 20:25, 25:21, 22:25) като гости срещу Итас Трентино Тренто в мач от 14-ия кръг на волейболното първенство в Италия, продължил час и 45 минути.

Българският национал Николов завърши с 24 точки, но Чивитанова не успя да постигне девети успех през сезона.

Алесандро Микиелето се отличи със 17 точки в полза на шампионите, които водят в класирането с актив от 35 точки. Трентинци имат 12 поредни успеха във всички турнири.

Кучине Лубе заема шеста позиция в подреждането с 10 точки по-малко.

#Кучине Лубе (Чивитанова) #Итас Трентино (Тренто) #Алекс Николов #Александър Николов

