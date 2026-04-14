Левски надви ЦСКА и стигна до финала

Левски си осигури място на финала в Супер Волей, след като елиминира големия си съперник ЦСКА в полуфиналите. „Сините“ спечелиха драматично четвъртия мач с 3:2 (23:25, 25:15, 18:25, 25:19, 17:15) в столичната зала „Христо Ботев“ и затвориха серията с 3:1 победи.

Сблъсъкът оправда очакванията за дерби, като предложи обрати, напрежение и битка до последната точка. ЦСКА взе оспорвания първи гейм след силна игра в ключовите моменти, но Левски отговори категорично във втория и бързо възстанови равенството.

„Червените“ отново излязоха напред след стабилна трета част, в която показаха характер и ефективност в атака. Левски обаче не допусна колебание в четвъртия гейм, контролираше събитията на игрището и логично вкара мача в решителен тайбрек.

В петия гейм напрежението беше максимално, а нервите – изпитани до краен предел. След равностойно начало и дори напрегнати моменти с картони, „сините“ показаха по-здрава психика и повече хладнокръвие в решителните разигравания. Левски реализира третия си мачбол и сложи точка на спора след блокада за крайното 17:15.

Най-резултатен за победителите бе Гордан Люцканов с 22 точки, а Тодор Скримов допринесе с 17 и заслужено бе избран за MVP на полуфиналната серия. За ЦСКА Стойко Ненчев също се отличи с 22 точки, но усилията му не бяха достатъчни.

На финала Левски ще се изправи срещу победителя от двойката Локомотив Авиа – Нефтохимик 2010, където към момента пловдивчани имат предимство в серията.



НВЛ за мъже: ЦСКА - Левски (ГАЛЕРИЯ)



