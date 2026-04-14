БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България получи удължаване на дерогацията за...
Чете се за: 00:52 мин.
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за...
Чете се за: 03:00 мин.
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат...
Чете се за: 02:55 мин.
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1...
Чете се за: 01:05 мин.
Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Чете се за: 01:20 мин.
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски надви ЦСКА и стигна до финала

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

„Сините“ спечелиха драматично четвъртия мач с 3:2 гейма.

НВЛ за мъже ЦСКА - Левски
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Левски си осигури място на финала в Супер Волей, след като елиминира големия си съперник ЦСКА в полуфиналите. „Сините“ спечелиха драматично четвъртия мач с 3:2 (23:25, 25:15, 18:25, 25:19, 17:15) в столичната зала „Христо Ботев“ и затвориха серията с 3:1 победи.

Сблъсъкът оправда очакванията за дерби, като предложи обрати, напрежение и битка до последната точка. ЦСКА взе оспорвания първи гейм след силна игра в ключовите моменти, но Левски отговори категорично във втория и бързо възстанови равенството.

„Червените“ отново излязоха напред след стабилна трета част, в която показаха характер и ефективност в атака. Левски обаче не допусна колебание в четвъртия гейм, контролираше събитията на игрището и логично вкара мача в решителен тайбрек.

В петия гейм напрежението беше максимално, а нервите – изпитани до краен предел. След равностойно начало и дори напрегнати моменти с картони, „сините“ показаха по-здрава психика и повече хладнокръвие в решителните разигравания. Левски реализира третия си мачбол и сложи точка на спора след блокада за крайното 17:15.

Най-резултатен за победителите бе Гордан Люцканов с 22 точки, а Тодор Скримов допринесе с 17 и заслужено бе избран за MVP на полуфиналната серия. За ЦСКА Стойко Ненчев също се отличи с 22 точки, но усилията му не бяха достатъчни.

На финала Левски ще се изправи срещу победителя от двойката Локомотив Авиа – Нефтохимик 2010, където към момента пловдивчани имат предимство в серията.

#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Левски София #ВК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
1
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
2
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати през юли
3
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати...
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
4
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
Преки разговори между Израел и Ливан
5
Преки разговори между Израел и Ливан
"Всички страни" трябва да зачитат свободата на корабоплаването, заяви генералният секретар на ООН
6
"Всички страни" трябва да зачитат свободата на...

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

Още от: Български волейбол

НВЛ за мъже: ЦСКА - Левски (ГАЛЕРИЯ)
НВЛ за мъже: ЦСКА - Левски (ГАЛЕРИЯ)
НВЛ за жени: ЦПВК - Левски (ГАЛЕРИЯ) НВЛ за жени: ЦПВК - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Симона Иванова: На финала трябва да си вярваме Симона Иванова: На финала трябва да си вярваме
Чете се за: 01:10 мин.
Денислав Димитров: Класирането на финалите бе една от целите Денислав Димитров: Класирането на финалите бе една от целите
Чете се за: 01:35 мин.
Евелина Цветанова: Този отбор е зелен да играе финал Евелина Цветанова: Този отбор е зелен да играе финал
Чете се за: 01:15 мин.
Левски е на финал след трета победа срещу ЦПВК Левски е на финал след трета победа срещу ЦПВК
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Нови медицински стандарти ще принудят общинските болници да закриват отделения Нови медицински стандарти ще принудят общинските болници да закриват отделения
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
След ерата Орбан: Как ще изглежда Унгария с лидер Петер Мадяр? След ерата Орбан: Как ще изглежда Унгария с лидер Петер Мадяр?
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Битката при Дряновския манастир: Разказ за саможертвата на 200...
Чете се за: 04:10 мин.
Още
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече...
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ