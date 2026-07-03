Левски обвърза капитана Кристиан Димитров с нов договор до 2029 година

Левски си гарантира бъдещето на своя капитан Кристиан Димитров, след като официално удължи договора на централния защитник до лятото на 2029 година.

Новината беше обявена с ефектно видео в социалните мрежи на клуба. Под мотото "Капитанът ще продължи да брани своето кралство!“ „сините“ представиха новия контракт на национала, който ще остане на стадион „Георги Аспарухов“ поне още три сезона.

Димитров наследи капитанската лента след отказването на Георги Костадинов, който прекрати състезателната си кариера и зае поста спортен директор в клуба. Досегашният договор на бранителя беше до юни 2028 година, а сега той удължи обвързаността си с още един сезон при подобрени условия.

29-годишният защитник пристигна в Левски през 2023 година от хърватския Хайдук (Сплит). До момента той е изиграл 108 мача със синия екип, в които е отбелязал 10 гола и е направил три асистенции.

През изминалия сезон Кристиан Димитров беше сред ключовите фигури в отбраната на Левски и имаше съществен принос за спечелването на шампионската титла.