БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Левски обвърза капитана Кристиан Димитров с нов договор до 2029 година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Националът на България ще остане на "Герена“ поне още три сезона, след като шампионите удължиха контракта му

Левски обвърза капитана Кристиан Димитров с нов договор до 2029 година
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Левски си гарантира бъдещето на своя капитан Кристиан Димитров, след като официално удължи договора на централния защитник до лятото на 2029 година.

Новината беше обявена с ефектно видео в социалните мрежи на клуба. Под мотото "Капитанът ще продължи да брани своето кралство!“ „сините“ представиха новия контракт на национала, който ще остане на стадион „Георги Аспарухов“ поне още три сезона.

Димитров наследи капитанската лента след отказването на Георги Костадинов, който прекрати състезателната си кариера и зае поста спортен директор в клуба. Досегашният договор на бранителя беше до юни 2028 година, а сега той удължи обвързаността си с още един сезон при подобрени условия.

29-годишният защитник пристигна в Левски през 2023 година от хърватския Хайдук (Сплит). До момента той е изиграл 108 мача със синия екип, в които е отбелязал 10 гола и е направил три асистенции.

През изминалия сезон Кристиан Димитров беше сред ключовите фигури в отбраната на Левски и имаше съществен принос за спечелването на шампионската титла.

#ПФК Левски София #Кристиан Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция
2
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
3
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен бивш служител в район „Приморски“
4
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен...
Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
5
Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто
6
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
4
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
5
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...

Още от: Български футбол

ЦСКА прати двама свои под наем в Ботев (Враца)
ЦСКА прати двама свои под наем в Ботев (Враца)
Ботев (Враца) завърши наравно с вицешампиона на Израел Ботев (Враца) завърши наравно с вицешампиона на Израел
Чете се за: 01:15 мин.
ЦСКА надделя над Марек с класика при представянето на отбора за новия сезон ЦСКА надделя над Марек с класика при представянето на отбора за новия сезон
Чете се за: 02:00 мин.
Олимпиакос и Лудогорец са все по-близо до сделка за Петър Станич Олимпиакос и Лудогорец са все по-близо до сделка за Петър Станич
Чете се за: 01:50 мин.
Арда привлече юношеския национал Виктор Любенов Арда привлече юношеския национал Виктор Любенов
Чете се за: 00:57 мин.
Левски призова феновете за отговорно поведение преди гостуването на Борац Левски призова феновете за отговорно поведение преди гостуването на Борац
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Бургас, Варна, Пловдив и София ще се борят за домакинството на „Евровизия 2027“ Бургас, Варна, Пловдив и София ще се борят за домакинството на „Евровизия 2027“
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Погребението на Хаменей: Очакват се между 15 и 20 млн. поклонници в първите три дни (СНИМКИ) Погребението на Хаменей: Очакват се между 15 и 20 млн. поклонници в първите три дни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Задържан е директорът на ВиК-Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Издирват 11-годишната Наталия в района на варненското село Синдел
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Премиерът Радев: С бюджета за 2027 г. се очаква намаляване на...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Заради жегите Франция отчете ръст от 29% в смъртните случаи
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ