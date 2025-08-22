Левски падна за 6 минути срещу АЗ Алкмаар

„Сините“ загубиха с 0:2 на Националния стадион „Васил Левски“ в първия плейоф за Лигата на конференциите. Двата гола за холандците паднаха в началото на второто полувреме – в рамките на само 6 минути.

Автори на попаденията:

56’ – Ибрахим Садик (с глава)

62’ – Трой Парът

Левски имаше своите шансове – Марин Петков можеше да изравни веднага след първия гол, а Евертон Бала уцели греда от фаул. В края имаше и претенции за дузпа, но съдията не отсъди.

Реваншът е на 28 август в Алкмаар. Столичани ще трябва да наваксват два гола, за да запазят шансовете си за групите.





