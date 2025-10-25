БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
С успеха Левски се изкачва на върха на Серия А

Левски Добруджа
Снимка: Startphoto.bg
Левски победи Добруджа с 3:0 в мач от 13-ия кръг на Първа лига и показа стабилна форма на „Герена“. Гостите започнаха смело. Антон Иванов остана сам срещу Светослав Вуцов, но стражът реагира навреме и изби в корнер.

След това инициативата премина в ръцете на домакините. В 12-ата минута Асен Митков изведе Евертон Бала, който завърши спокойно в далечния ъгъл. В 27-ата минута Бала отново се разписа с мощен удар след подаване на Оливие Камдем.

През второто полувреме Левски продължи да натиска. Влезлият след почивката Марин Петков засече подаване от Майкон и оформи класическия резултат 3:0.

С този успех Левски оглавява класирането с 32 точки. Добруджа остава на последното, шестнадесето място със 7 пункта.

Сините продължават напред уверено, а феновете вече гледат смело към следващите мачове.

