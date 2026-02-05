БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Левски пусна билетите за мача с Ботев Враца

Левски
Снимка: Startphoto.bg
Левски обяви, че билетите за домакинството срещу Ботев Враца вече са в продажба. Двубоят от 20-ия кръг на Първа лига ще се играе в събота, 7 февруари, от 17:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

В деня на мача продажбата започва от 10:00 часа и ще продължи до края на първото полувреме. Допълнителни каси ще работят и около стадиона, но в официалния клубен магазин билети няма да се продават.

Децата до 7 години влизат безплатно, но без седящо място. За деца под 14 години е задължително попълването на декларация от родител или настойник.

Междувременно „сините“ вече започнаха подготовката си за срещата. Тренировката на отбора ще бъде открита за фенове и медии.

