Левски разпродаде билетите за потенциално шампионския мач с ЦСКА 1948

ПФК Левски разпродаде всички билети за двубоя срещу ЦСКА 1948 от българското първенство по футбол, съобщиха от клуба. Срещата е насрочена за събота от 19:00 часа и може да се окаже решаваща за титлата на "сините“.

Пропуските бяха пуснати в продажба в понеделник сутринта и изчерпани в рамките на минути. Впоследствие от клуба отвориха допълнително Блок 26 в Сектор "Г“, но и тези билети бяха разграбени светкавично. Очаква се на стадион "Георги Аспарухов“ да присъстват над 18 хиляди зрители.

Левски си осигури първи шанс да стане шампион, след като през уикенда победи ЦСКА с 3:1 и натрупа аванс от 11 точки пред ЦСКА 1948 при оставащи пет кръга до края на сезона. Успех в предстоящия директен сблъсък ще гарантира математически титлата на столичния тим.

Дори и при триумф обаче, "сините“ няма да получат трофея веднага след мача. При евентуално спечелване на първото място, отборът ще бъде официално награден от БФС в следващото си домакинство срещу Лудогорец на 9 май.