Левски разпродаде билетите за потенциално шампионския мач с ЦСКА 1948

"Сините" могат да подпечатат титлата още в събота пред пълен „Георги Аспарухов"

Левски разпродаде билетите за потенциално шампионския мач с ЦСКА 1948
ПФК Левски разпродаде всички билети за двубоя срещу ЦСКА 1948 от българското първенство по футбол, съобщиха от клуба. Срещата е насрочена за събота от 19:00 часа и може да се окаже решаваща за титлата на "сините“.

Пропуските бяха пуснати в продажба в понеделник сутринта и изчерпани в рамките на минути. Впоследствие от клуба отвориха допълнително Блок 26 в Сектор "Г“, но и тези билети бяха разграбени светкавично. Очаква се на стадион "Георги Аспарухов“ да присъстват над 18 хиляди зрители.

Левски си осигури първи шанс да стане шампион, след като през уикенда победи ЦСКА с 3:1 и натрупа аванс от 11 точки пред ЦСКА 1948 при оставащи пет кръга до края на сезона. Успех в предстоящия директен сблъсък ще гарантира математически титлата на столичния тим.

Дори и при триумф обаче, "сините“ няма да получат трофея веднага след мача. При евентуално спечелване на първото място, отборът ще бъде официално награден от БФС в следващото си домакинство срещу Лудогорец на 9 май.

Свързани статии:

Еуфория на "Герена“ преди решителния мач на Левски
Еуфория на "Герена“ преди решителния мач на Левски
Феновете изкупиха билетите за сблъсъка с ЦСКА 1948 и готвят...
Чете се за: 01:52 мин.
#ПФК Левски София

ТОП 24

БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
1
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
2
Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
Предлага се водачи с отнети книжки заради употреба на алкохол или дрога да полагат изпит
3
Предлага се водачи с отнети книжки заради употреба на алкохол или...
Наплив от млади лекари в Благоевград
4
Наплив от млади лекари в Благоевград
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек, болният не може да зарази никого
5
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек,...
Българска баничка в Лондон за 3.80 паунда: Къде са по-високи цените?
6
Българска баничка в Лондон за 3.80 паунда: Къде са по-високи цените?

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
2
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
3
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
4
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Български футбол

ЦСКА призова за обединение преди реванша с Лудогорец
ЦСКА призова за обединение преди реванша с Лудогорец
Почина бившият футболист и треньор на Спартак Варна Васко Боев Почина бившият футболист и треньор на Спартак Варна Васко Боев
Чете се за: 01:25 мин.
Левски отчете над 30 милиона лева приходи за 2025 година Левски отчете над 30 милиона лева приходи за 2025 година
Чете се за: 01:57 мин.
Съдийската комисия смени реферите за реванша между ЦСКА и Лудогорец Съдийската комисия смени реферите за реванша между ЦСКА и Лудогорец
Чете се за: 01:12 мин.
Емил Кременлиев, Мартин Камбуров и Валери Божинов ще участват в "Мач на Надеждата" Емил Кременлиев, Мартин Камбуров и Валери Божинов ще участват в "Мач на Надеждата"
Чете се за: 06:17 мин.
Локомотив София потвърди раздялата със Станислав Генчев и Иво Котев Локомотив София потвърди раздялата със Станислав Генчев и Иво Котев
Чете се за: 00:50 мин.

Дете загина в карловското село Розино, ударено е от кола
Дете загина в карловското село Розино, ударено е от кола
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Конституционният съд ще разгледа спор за решението България да се включи в Съвета за мир на Доналд Тръмп Конституционният съд ще разгледа спор за решението България да се включи в Съвета за мир на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
От доживотна на 20 г. затвор: Намалиха присъдата на мъжа от Перник, пребил до смърт жена си Анита От доживотна на 20 г. затвор: Намалиха присъдата на мъжа от Перник, пребил до смърт жена си Анита
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
18-годишно момиче е починало при тежка катастрофа на пътя Мездра - Своге 18-годишно момиче е починало при тежка катастрофа на пътя Мездра - Своге
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Тервел и Малена Замфирови ще бъдат посланици за борба срещу...
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и...
Чете се за: 01:42 мин.
Общество
Пробив: Първи пълен газов танкер премина Ормузкия проток от март насам
Чете се за: 01:15 мин.
По света
770 кг кюнефе и катмер без документи задържаха на на "Капитан...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
