Левски със сериозни шансове да дублира титлата си в Първа лига

Футболната аналитична платформа Football Meets Data дава изключително сериозни шансове на Левски да дублира титлата си в България през настоящия сезон. "Сините" в момента са убедително на първо място в класирането с осем победи от осем мача, като водят с четири точки пред преследвача си Лудогорец.

Шансовете на тима на Хулио Веласкес са оценени на 80,8% в момента, като по този показател "сините" се нареждат на 11-о място на целия континент.

Пред Левски са наредени само абсолютни хегемони в страните си, като Цървена звезда (Сърбия, 94,8%), Байерн Мюнхен (Германия, 90,1%), Будьо Глимт (Норвегия, 88%) и Славия Прага (Чехия, 84,8%).

За категоричен шампион се смята естонският Левадия Талин (99,99%), а втори е исландският Викингур Рейкявик с 99,1%. В десетката са още Дъ Ню Сейнтс (Уелс, 94,3%), унгарският Ференцварош (86,3%) и Линкълн Ред Импс от Гибралтар с 84,3%. След Левски са поставени Шкендия от Република Северна Македония, както и хърватският Динамо Загреб в Топ 15.