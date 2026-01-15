Левски се интересува от Хуан Переа, но няма отправена оферта за играча

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ръководството на Локомотив Пловдив поясни, че от столичния клуб са поискали информация за футболиста.

Хуан Переа
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

От Локомотив Пловдив публикуваха позиция във връзка със спекулациите в медийното пространство за евентуален трансфер на нападателя Хуан Переа в Левски.

От ръководството на "черно-белите" признаха, че е имало запитване за ориентировъчна трансфера сума от страна на "сините", но уточниха, че в момента няма получена оферта за колумбийския нападател.

През настоящия сезон Переа има общо 19 изиграни мача със 7 реализирани гола във всички турнири с екипа на Локомотив.

Изявлението на Локомотив Пловдив:

Във връзка с появилата се днес информация в различни медии, че ПФК Левски води преговори с ПФК Локомотив за трансфера на футболиста Хуан Переа, желаем да внесем следната яснота:

Към настоящия момент не е постъпвала нито една официална оферта от който и да е клуб, за който и да е наш състезател.

Относно Хуан Переа – преди няколко дни са били проведени единствено устни разговори с г-н Наско Сираков, касаещи ориентировъчната трансферна сума на играча. В хода на тази комуникация е било заявено, че поставената цена не устройва отсрещната страна. Към този момент няма входирана официална оферта за Хуан Переа.

В същото време в медиите се появяват различни спекулации и относно други футболисти на ПФК Локомотив Пловдив. Държим ясно да заявим, че подобни публикации, както и опити и желания на т.нар. псевдомениджъри, не отговарят на истината и няма да бъдат реализирани.

Междувременно ПФК Локомотив Пловдив заявява, че е отворен за привличане на спонсори, съдружници и спомосъществуватели, които да помогнат да продължи стабилното развитие на клуба.

