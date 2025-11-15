Левски се наложи над Монтана за трети успех във волейболния елит при мъжете

Левски София постигна третата си победа в първенството на България по волейбол за мъже. В двубой от четвъртия кръг шампионите се наложиха с 3:1 (25:20, 19:25, 25:23, 25:22) у дома срещу Монтана.

Двата отбора си размениха по един гейм и резултатът стана 1:1 след поделено превъзходство. В третата част "сините" поведоха с 10:5 и 16:10, за да си върнат аванса в двубоя при 25:23.

В последната част Левски отново диктуваше събитията на полето, за да се поздрави с краен успех след 25:22 и близо два часа игра.

Най-резултатен за столичани стана бившият национал Тодор Скримов със 17 точки. Кристиан Валчак и Бруно Рубо отбелязаха по 14 точки за монтанци.

Левски София се изкачи на второ място в класирането с 9 точки, докато Монтана заема шестата позиция.

В друга среща от кръга Славия победи с 3:2 (22:25, 20:25, 25:21, 25:23, 15:13) домакина Черно море за първия си успех през новия сезон. "Белите" изпревариха варненци и са на девето място.