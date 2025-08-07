БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Левски се раздели с халф по взаимно съгласие

Спорт
Нигериецът записа само 497 минути за "сините".

Клемент Икенна
Снимка: ПФК Левски
От Левски обявиха раздяла с нигерийския си халф Клемент Икенна.

"ПФК Левски се раздели с полузащитника Клемент Икенна. Договорът бе прекратен по взаимно съгласие.

През пролетния дял на сезон 2024/25 полузащитникът игра под наем в украинския Кривбас. ПФК Левски благодари на Клемент Икенна за професионализма със синята фланелка и му пожелава здраве, лични и професионални успехи", написаха от клуба.

Икенна пристигна в Левски от хърватския Дубрава през лятото на 2024 година. Нигериецът записа само 11 мача за "сините" в Първа лига и две срещи за Купата на България или общо 497 минути.

#Клемент Икенна #ПФК Левски София

