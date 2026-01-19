Левски се върна към двуразови тренировки

Представителният отбор на Левски проведе две тренировки в понеделник. В сутрешното занимание, което включваше силови упражнения и игри, участие не взеха вратарят Мартин Луков и нападателят Карл Фабиен. Защитниците Оливер Камдем и Алдаир се подготвяха по индивидуална програма.

Следобедната тренировка се състоеше от тактически упражнения. В нея Луков и Алдаир тренираха наравно с основната група футболисти, Камдем продължи с индивидуалната подготовка, а Карл Фабиен остана във фитнес центъра на хотела.

В сряда, 21 януари е третата контрола на отбора от зимния подготвителен лагер в Белек. Съперник е полския Заглебие (Любин). Двубоят започва в 15:00 часа.