БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93...
Чете се за: 01:00 мин.
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият...
Чете се за: 01:22 мин.
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев...
Чете се за: 03:15 мин.
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски се върна към двуразови тренировки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Защитниците Оливер Камдем и Алдаир се подготвяха по индивидуална програма.

Левски тренировка в Белек
Снимка: Официален сайт / levski.bg
Слушай новината

Представителният отбор на Левски проведе две тренировки в понеделник. В сутрешното занимание, което включваше силови упражнения и игри, участие не взеха вратарят Мартин Луков и нападателят Карл Фабиен. Защитниците Оливер Камдем и Алдаир се подготвяха по индивидуална програма.

Следобедната тренировка се състоеше от тактически упражнения. В нея Луков и Алдаир тренираха наравно с основната група футболисти, Камдем продължи с индивидуалната подготовка, а Карл Фабиен остана във фитнес центъра на хотела.

В сряда, 21 януари е третата контрола на отбора от зимния подготвителен лагер в Белек. Съперник е полския Заглебие (Любин). Двубоят започва в 15:00 часа.

#ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
1
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
2
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
3
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Удължават грипната епидемия във Варна
4
Удължават грипната епидемия във Варна
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
5
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
Испания потъва в траур
6
Испания потъва в траур

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Мистерия в небето над Северозападна България
4
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
5
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
6
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово

Още от: Български футбол

Лудогорец ще лети за Шотландия във вторник
Лудогорец ще лети за Шотландия във вторник
Георги Иванов завърши традиционната си обиколка по регионите с посещения в Русе и Велико Търново Георги Иванов завърши традиционната си обиколка по регионите с посещения в Русе и Велико Търново
Чете се за: 03:22 мин.
ЦСКА 1948 връща преотстъпените играчи в отборите, в които играха през есента ЦСКА 1948 връща преотстъпените играчи в отборите, в които играха през есента
Чете се за: 01:47 мин.
Обявиха програмата за първите два кръга през пролетта в Първа лига Обявиха програмата за първите два кръга през пролетта в Първа лига
Чете се за: 02:37 мин.
Трансфер за Стивън Петков в Испания Трансфер за Стивън Петков в Испания
Чете се за: 01:15 мин.
Нигериец е четвъртият нов в Ботев Пловдив Нигериец е четвъртият нов в Ботев Пловдив
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР) Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента? Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и какво следва Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и какво следва
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93 години
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Грипна епидемия в Бургас?
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Испания потъва в траур
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на...
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ