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Левски ще отпътува за Баня Лука с чартърен полет утре сутринта

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Първият мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борац е във вторник, 7 юли от 21:30 часа на стадион „Градски“ в Баня Лука"

Левски ще отпътува за Баня Лука с чартърен полет утре сутринта
Снимка: БТА
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Представителният отбор на ПФК Левски ще отпътува с чартърен полет за Баня Лука, Босна и Херцеговина в понеделник, 6 юли. Делегацията на „сините“ ще бъде на Терминал 2 на Аерогара София в 8:45 часа, съобщиха от клуба.

"Официалната тренировка на отбора на стадион „Градски“ в Баня Лука в понеделник, 6 юли стартира в 20:30 часа и ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути, а пресконференцията на старши треньора Хулио Веласкес е насрочена за 19:30 часа.

Първият мач от първия квалификационен кръг на UEFA Champions League срещу Борац е във вторник, 7 юли от 21:30 часа на стадион „Градски“ в Баня Лука", написаха още от клуба.

Левски картотекира всичките си нови попълнения за срещите с Борац Баня Лука - Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Ел Мехди Ел Мубарик, Сержиньо и Алекс Сентейес. Картотека за първите мачове не получиха контузените Мазир Сула и Мустафа Сангаре, както и третият вратар Огнян Владимиров.

#ФК Борац Баня Лука #ПФК ЛЕВСКИ

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