Левски ще се опита да продължи добрата серия срещу Лудогорец

С два мача в петък започва деветият кръг от Първа лига. В 17:45 часа Монтана посреща Спартак Варна, а в 20:30 започва битката за върха между Левски и шампиона Лудогорец.

"Сините" имат психологическо предимство, след като излязоха еднолично начело след последния кръг. При успех те ще се откъснат с цели пет точки пред тима от Разград. Хулио Веласкес няма кадрови проблеми и ще разчита на всичко най-добро, с което разполага.

Разградчани играят трудно на чужд терен през тази кампания. Те обаче имаха късмет да спечелят в последните секунди във Враца и също накрая да изравнят на "Лаута". "Орлите" изгубиха и четири точки в последните си три мача.

Наставникът Руи Мота за пореден път няма да може да използва Квадво Дуа. Неговата липса се усеща на върха на атаката, където той не може да бъде заместен пълноценно.

Лудогорец има предимство в общия баланс с Левски в елита. Разградчани са записали 28 победи, 10 равенства и 6 загуби, при голова разлика 68:30. "Сините" обаче са в серия от три поредни срещи без загуба от своя опонент. Под ръководството на Веласкес през изминалата пролет те победиха с 2:1 и завършиха 2:2 у дома, а като гости направиха 1:1.

Монтана изведнъж се събуди в първенството и взе 3 поредни победи. Следва домакинство на Спартак Варна.

Селекцията на Гьоко Хаджиевски надви Арда с 3:0 на "Коритото" и ще има известно самочувствие преди визитата на "Огоста". Монтана пък излъга Ботев Пловдив на "Колежа" с 1:0 и има 11 точки на този етап от първенството.